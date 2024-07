Les sociétés britanniques Vodafone et Virgin Media O2 ont conclu un nouvel accord de partage de réseau au Royaume-Uni, comprenant un plan de transfert de spectre qui pourrait aider Vodafone à obtenir l'approbation des autorités réglementaires pour son rapprochement avec l'opérateur de téléphonie mobile Three.

Le projet de fusion de 19 milliards de dollars entre les activités britanniques de Vodafone et l'unité britannique de Three de Hutchison fait l'objet d'une enquête approfondie de la part de l'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA).

Selon le nouvel accord à long terme conclu entre Vodafone et Virgin Media O2, l'entité Vodafone-Three élargie vendra des fréquences à Virgin Media O2, ce qui, selon les entreprises, améliorera la connectivité mobile, le choix et la concurrence pour les clients.

Cela pourrait contribuer à répondre aux préoccupations de l'autorité de régulation concernant une fusion qui devrait faire passer de quatre à trois le nombre de réseaux de téléphonie mobile en Grande-Bretagne.

"Nous pensons que ce nouvel accord répond aux questions que nous avons soulevées et que la CMA a soulignées dans sa décision initiale", a déclaré Lutz Schuler, PDG de Virgin Media O2, dans un communiqué.

Vodafone a déclaré que l'accord de partage de réseau permettrait aux clients de Virgin Media O2 de bénéficier du plan d'investissement de 11 milliards de livres sterling dans les réseaux 5G qu'il a promis si sa fusion avec Three était approuvée.

"Le projet de fusion et cet accord stimuleront la concurrence en créant un troisième acteur fort sur le marché britannique de la téléphonie mobile", a déclaré Ahmed Essam, directeur général de Vodafone pour les marchés européens.