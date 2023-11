(Alliance News) - Les actions à Londres sont en hausse ce lundi, alors que les investisseurs attendent les derniers chiffres de l'inflation américaine.

Après la rhétorique hawkish des responsables de la Réserve fédérale américaine la semaine dernière, le marché sera particulièrement attentif au rapport sur l'indice des prix à la consommation de mardi.

"L'incertitude concernant la date à laquelle la Fed aura fini de relever ses taux tue tout le monde, mais même la Fed elle-même ne sait pas quand le resserrement va/doit se terminer", a déclaré Ipek Ozkardeskaya de Swissquote Bank.

Pendant ce temps, la date limite pour que le gouvernement américain parvienne à un accord de financement afin d'éviter une fermeture du gouvernement approche à grands pas.

Vendredi, Moody's a réduit la perspective de la dette américaine de "stable" à "négative", tout en conservant la note Aaa. L'agence de notation a déclaré qu'elle "s'attend à ce que les déficits budgétaires des États-Unis restent très importants, ce qui affaiblira considérablement la capacité d'endettement", notant l'absence de "mesures de politique budgétaire efficaces pour réduire les dépenses publiques ou augmenter les recettes" dans le contexte de taux d'intérêt élevés.

FTSE 100 : en hausse de 30,0 points, soit 0,4 %, à 7 390,55

Hang Seng : en hausse de 0,4 % à 17 273,13

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,1% à 32 585,11

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,4% à 6 948,80

DJIA : clôture en hausse de 391,16 points, soit 1,2%, à 34 283,10

S&P 500 : clôture en hausse de 1,6% à 4 415,24

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 2,1%, à 13 798,11

EUR : en hausse à 1,0692 USD (1,0670 USD)

GBP : hausse à 1,2240 USD (1,2200 USD)

USD : en hausse à 151,73 JPY (151,49 JPY)

Or : en légère hausse à 1 939,26 USD l'once (1 938,67 USD)

Pétrole (Brent) : en baisse à 80,91 USD le baril (81,12 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

Les principaux événements économiques de lundi sont encore à venir :

Balance des paiements de l'Allemagne

Royaume-Uni Sarah Breeden, gouverneur adjoint de la BoE, s'exprime

Royaume-Uni Discours annuel de politique étrangère de Rishi Sunak au banquet du Lord Mayor

10:00 CET Statistiques sur les taux d'intérêt de l'UE

16:05 GMT Royaume-Uni Catherine Mann, membre du comité de politique monétaire de la BoE, prend la parole

Les prix de l'immobilier britannique ont subi la perte la plus importante en novembre depuis cinq ans, selon les chiffres, bien que les résultats suggèrent que 2023 n'a pas été une année aussi difficile pour le secteur que prévu. Selon Rightmove, les prix des logements britanniques ont baissé de 1,7 % sur une base mensuelle ce mois-ci, ce qui représente la pire chute de novembre depuis 2018. S'établissant à 362 143 GBP, les prix des logements britanniques sont inférieurs de 1,3 % en glissement annuel. Les prix des maisons "se dirigent vers" la prévision de Rightmove d'une baisse de 2% pour 2023. Les vendeurs se sont tournés vers le "réalisme des prix" pour attirer les acheteurs, ce qui a contribué à la baisse des prix en novembre.

JPMorgan relève M&G à "neutre" (sous-pondéré) - objectif de prix 220 (195) pence

Barclays ramène Dr Martens à 'equal weight' (surpondération) - objectif de cours 140 (175) pence

BAE Systems a déclaré que ses récentes transactions étaient en ligne avec les prévisions revues à la hausse de ses résultats intermédiaires. Il s'agit d'une "nouvelle année de bonne croissance des ventes et des bénéfices", ainsi que d'une "forte génération de flux de trésorerie". L'entreprise de défense indique qu'elle dispose d'un solide pipeline d'opportunités, ainsi que d'un flux de commandes important sur les programmes nouveaux et existants, et de renouvellements sur les positions existantes. La société prévoit toujours une croissance du chiffre d'affaires de 5 à 7 % en 2023, contre 23,26 milliards de livres sterling en 2022, et une croissance du bénéfice sous-jacent avant intérêts et impôts de 6 à 8 %, contre 2,48 milliards de livres sterling l'année précédente. Elle a noté que le processus réglementaire pour son acquisition de Ball Aerospace "progresse bien" et vise toujours une date de finalisation au cours du premier semestre de l'année prochaine.

L'entreprise de télécommunications Vodafone a annoncé son intention de créer un partenariat stratégique avec la société de services professionnels Accenture. L'objectif est de commercialiser les opérations partagées de Vodafone "afin d'accélérer la croissance, d'améliorer le service à la clientèle et de réaliser des gains d'efficacité significatifs pour les sociétés d'exploitation et les marchés partenaires de Vodafone, ainsi que de créer de nouvelles opportunités de carrière pour son personnel". Le partenariat s'appuiera sur l'unité de services partagés de Vodafone, Vodafone Intelligent Solutions. Vodafone conservera une participation majoritaire, le contrôle de la gestion et les décisions d'approvisionnement, tandis qu'Accenture investira 150 millions d'euros pour une participation minoritaire. Les deux parties ont signé un protocole d'accord et la finalisation du partenariat est prévue pour le printemps prochain.

Le groupe Kainos a publié ses résultats intermédiaires pour le semestre clos le 30 septembre. Le chiffre d'affaires a augmenté de 7,5 %, passant de 179,8 millions de livres sterling à 193,2 millions de livres sterling. Au sein de la division Digital Services, le chiffre d'affaires du secteur public a augmenté de 17 %, ce qui a été plus que compensé par une baisse anticipée dans le secteur des soins de santé et par des réductions de l'étendue des projets dans certains contrats commerciaux. Sa division Workday Services a vu son chiffre d'affaires augmenter de 18 %, et les produits Workday ont progressé de 28 %. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 12 %, passant de 27,5 millions de livres sterling à 30,9 millions de livres sterling. Le dividende intérimaire par action a été porté à 8,2 pence, contre 7,8 pence l'année dernière. L'entreprise maintient ses perspectives positives et s'attend à ce que la sous-performance des sous-secteurs de la santé et du commerce de sa division Digital Services s'atténue et renoue avec la croissance à court et à moyen terme.

La branche Royal Mail de International Distributions Services a été condamnée à une amende de 5,6 millions de livres sterling par l'autorité britannique de régulation des communications. L'Ofcom a déclaré que le service de livraison du courrier britannique n'avait pas atteint ses objectifs de livraison en première et deuxième classe pour l'exercice 2022/23. L'autorité de régulation a déclaré que l'entreprise n'avait toujours pas atteint ses objectifs, même après avoir pris en compte les actions syndicales, les conditions météorologiques extrêmes et la fermeture de la piste d'atterrissage de Stansted. "Il est clair que la pandémie a eu un impact significatif sur les activités de Royal Mail au cours des années précédentes. Mais nous avons prévenu la société qu'elle ne pouvait plus s'en servir comme excuse, et elle n'a pas réussi à redresser la barre depuis. L'entreprise a laissé tomber les consommateurs et l'amende d'aujourd'hui devrait servir de signal d'alarme : elle doit prendre ses responsabilités plus au sérieux. Nous continuerons à demander des comptes à Royal Mail pour nous assurer qu'elle améliore ses niveaux de service", a déclaré Ian Strawhorne, directeur de l'application de la loi à l'Ofcom.

London Innovation Underwriters a annoncé la fin du projet de fusion avec la société d'acquisition spécialisée Financials Acquisition Corp. "Alors que le soutien fondamental au regroupement d'entreprises était fort, avec l'intérêt exprimé par un ensemble d'investisseurs mondialement et stylistiquement diversifiés, le niveau de la demande a été insuffisant pour atteindre la condition de trésorerie minimale", a expliqué l'entreprise. LIU est un véhicule créé pour établir un regroupement d'entreprises afin de déployer des fonds sur le marché de l'assurance des Lloyd's de Londres. "La société continue de croire qu'elle offre une structure optimisée pour accéder au marché de l'assurance du Lloyd's de Londres d'une manière efficace sur le plan du capital, des coûts et de la fiscalité, mais, compte tenu de la volatilité des marchés financiers, il s'est avéré trop difficile de la financer par le biais d'un appel public à l'épargne", a ajouté la société. La FAC a déclaré qu'il était peu probable qu'elle soit en mesure de réaliser un regroupement d'entreprises avant la fin de l'année et a proposé de liquider la société.

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

