Coup de pouce à la Coupe du monde pour le PIB britannique et le streaming ITV

(Alliance News) - Les actions à Londres ont été appelées à ouvrir en légère hausse vendredi, l'humeur étant améliorée par une hausse surprise du produit intérieur brut britannique, alors que la saison des résultats américains commence.

Les résultats du quatrième trimestre et de l'année complète des banques JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo et Bank of America seront publiés vendredi.

"Les attentes en matière de bénéfices sont faibles, mais les faibles attentes sont plus faciles à battre", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

M. Ozkardeskaya a noté que, si la hausse des taux d'intérêt est généralement une bonne nouvelle pour les banques, elle peut également créer des maux de tête.

"Une hausse trop rapide des taux menace la qualité du crédit, la croissance des prêts et les marges d'intérêt nettes", a ajouté l'analyste.

FTSE 100 : appelé en hausse de 0,1% à 7.803,77

Hang Seng : hausse de 1,0 % à 21 721,52

Nikkei 225 : baisse de 1,3% à 26 119,52

S&P/ASX 200 : hausse de 0,7% à 7 328,10

DJIA : clôture en hausse de 216,24 points, ou 0,6%, à 34 189,25

S&P 500 : clôture en hausse de 15,06 points, ou 0,4%, à 3 984,67

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 71,64 points, ou 0,7%, à 11 003,31

EUR : ferme à USD1.0838 (USD1.0814)

GBP : ferme à USD1.2200 (USD1.2171)

USD : en baisse à JPY128,64 (JPY129,68)

OR : hausse à 1 895,74 USD l'once (1 891,07 USD)

(Brent) : en baisse à 83,95 USD le baril (84,03 USD)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de vendredi restent à venir :

0900 GMT Allemagne PIB

1500 GMT US Enquête de l'Université du Michigan auprès des consommateurs

1000 GMT Commerce extérieur de l'UE

1000 GMT Production industrielle de l'UE

L'économie britannique a défié les attentes et affiché une croissance marginale en novembre. Le produit intérieur brut a été aidé par le début de la Coupe du monde de football, qui a stimulé les secteurs liés à la consommation, a expliqué l'Office for National Statistics. Le PIB britannique a augmenté de 0,1 % en glissement mensuel en novembre, ce qui représente un ralentissement par rapport à la croissance non révisée de 0,5 % enregistrée en octobre. On s'attendait à ce que l'économie se contracte de 0,2 % en novembre, selon le consensus cité par FXStreet. Le PIB a diminué de 0,3 % au cours des trois mois se terminant en novembre 2022 par rapport aux trois mois se terminant en août 2022. Le PIB est inférieur de 0,3 % à son niveau d'avant la crise, a déclaré l'ONS.

L'ONS a déclaré que la production industrielle britannique a baissé de 0,2 % sur un mois en novembre, après avoir enregistré une baisse de 0,1 % en octobre par rapport à septembre. Sur une base annuelle, la production a chuté de 5,1% en novembre, après une baisse de 4,7% en octobre.

Le déficit commercial du Royaume-Uni s'est réduit au cours des trois mois se terminant en novembre, selon l'ONS. Le déficit a été réduit de 6,5 milliards de livres sterling pour atteindre 20,2 milliards de livres sterling au cours des trois mois à novembre, par rapport aux trois mois à août. Au cours de cette période, les exportations ont légèrement augmenté de 0,3 % pour atteindre 203,0 milliards GBP, tandis que les importations ont diminué de 2,6 % pour atteindre 223,2 milliards GBP.

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, et la Première ministre, Nicola Sturgeon, sont prêts à annoncer conjointement des millions de dollars de financement du gouvernement britannique pour l'Écosse. Cette annonce intervient après que M. Sunak ait rencontré le premier ministre écossais à huis clos jeudi soir, marquant la deuxième fois qu'il rencontre le leader du Scottish National Party depuis son entrée à Downing Street en octobre. Selon Downing Street, ce nouveau financement devrait permettre de "créer des milliers d'emplois verts hautement qualifiés, de stimuler la croissance, d'attirer potentiellement des milliards d'investissements du secteur privé et d'offrir des opportunités aux habitants de toute l'Écosse". Il impliquerait l'annonce de deux nouveaux ports francs verts qui devraient être situés près d'Édimbourg et d'Inverness.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Bank of America relève Vodafone à 'acheter' ('neutre') - objectif de cours de 131 (130) pence.

Davy relève Wizz Air à 'outperform'.

Citigroup réinitialise Bank of Ireland à 'acheter' - objectif de cours de 10,60 euros.

ENTREPRISES - FTSE 100

Le constructeur de maisons Taylor Wimpey a déclaré que son bénéfice annuel était conforme aux attentes et que sa marge s'était améliorée, malgré un ralentissement du secteur du logement au Royaume-Uni. Taylor Wimpey prévoit pour 2022 un bénéfice d'exploitation, y compris les coentreprises et à l'exclusion des éléments exceptionnels, conforme au consensus de 921 millions de GBP. Un an plus tôt, le bénéfice d'exploitation s'élevait à 828,6 millions GBP. Le nombre total d'achèvements du groupe a glissé à 14 154 en 2022, contre 14 302 en 2021. Son taux net de réservation privée pour 2022 a ralenti à 0,68 logement par point de vente par semaine, contre 0,91 en 2021. "Alors que les conditions du marché ont changé à un rythme soutenu au troisième trimestre, nous avons agi rapidement et de manière décisive en mettant en œuvre un examen encore plus rigoureux des coûts, en réduisant considérablement les engagements fonciers et en contrôlant étroitement le déblocage des investissements dans les travaux en cours", a déclaré Taylor Wimpey. "Comme nous nous concentrons sur l'optimisation de l'efficacité de toutes nos opérations, nous avons entamé une consultation sur une série de propositions de changements." Si ces propositions sont mises en œuvre, elles permettront de réaliser des économies annuelles de 20 millions de livres sterling. "Cela comprend les changements proposés identifiés dans le cadre de notre effort continu pour accroître l'efficacité opérationnelle et d'autres qui, s'ils sont mis en œuvre, réduiraient les frais généraux pour refléter les conditions du marché. Les changements proposés n'affecteraient ni notre couverture actuelle du marché, ni notre capacité à livrer des volumes à partir de notre banque foncière, ni notre capacité à fournir un produit et un service de haute qualité à nos clients", a déclaré Taylor Wimpey.

ENTREPRISES - FTSE 250

ITV a salué un lancement solide pour sa plateforme de streaming, aidé par la Coupe du Monde qui a augmenté le nombre de téléspectateurs. ITV a signalé une augmentation de 55% de ses heures de streaming entre le 8 décembre et le 7 janvier, par rapport à la même période l'année précédente. La plateforme de streaming ITVX a été lancée le 8 décembre. "Au cours du mois de lancement, les utilisateurs en ligne d'ITV ont augmenté de 65% par rapport à la même période l'année dernière. Les dernières étapes de la Coupe du monde ont constitué un grand attrait, tandis que le nouveau contenu exclusif d'ITVX a également enregistré de bonnes performances, attirant de nouveaux téléspectateurs et des téléspectateurs légers vers ITV", a ajouté la société.

L'opérateur de jeux de hasard 888 a déclaré que les revenus du quatrième trimestre ont baissé en raison des mesures réglementaires qui frappent son segment en ligne au Royaume-Uni. Le revenu du quatrième trimestre a baissé de 2,6 %, passant de 470 millions de livres sterling à 458 millions de livres sterling. Pour l'ensemble de l'année, les revenus ont diminué de 3,0 %, passant de 1,91 milliard de GBP à 1,85 milliard de GBP. "Le commerce au cours du quatrième trimestre de 2022 était conforme aux attentes du conseil d'administration", a déclaré 888. "Les revenus en ligne [étaient] stables par rapport au troisième trimestre 2022, et inférieurs de 5 % à ceux de l'année précédente, avec une poursuite des tendances observées au cours des neuf premiers mois de l'année, les fortes performances dans un certain nombre de pays réglementés étant compensées par l'impact des mesures proactives de sécurité renforcée des joueurs au sein du segment UK Online." 888 a déclaré que la Coupe du monde a contribué à un "quatrième trimestre réussi". Les jours de joueurs en ligne chez William Hill ont augmenté de 22 % par rapport aux championnats européens de l'UEFA de l'été 2021. 888 a scellé l'acquisition de l'activité non américaine de William Hill en juillet 2022.

AUTRES ENTREPRISES

Alphawave IP a déclaré avoir augmenté sa clientèle à la fin de 2022, et le fournisseur de technologies de connectivité a également défini des objectifs pour 2023. Son nombre de clients finaux à la fin de 2022 était de 69, en forte hausse par rapport à 20. Les nouvelles réservations ont bondi à 94,8 millions USD au quatrième trimestre, contre 25,5 millions GBP. "Nous avons terminé l'exercice 2022 avec une forte dynamique de gains de conception et une base de clients rapidement élargie. En s'appuyant sur un portefeuille de produits plus large, notre pipeline de gains de conception reste solide, car nous pouvons désormais répondre à un plus grand nombre de besoins de nos clients en matière de connectivité, via la propriété intellectuelle en silicium et le silicium personnalisé", a déclaré le directeur général Tony Pialis. Pour 2023, l'entreprise prévoit un chiffre d'affaires compris entre 340 et 360 millions USD. En 2021, les recettes se sont élevées à 89,9 millions USD.

Revolution Beauty a déclaré qu'une enquête indépendante menée par Forensic Risk Alliance et Macfarlanes s'est terminée. L'enquête a révélé qu'un certain nombre de ventes n'auraient pas dû être comptabilisées dans son exercice financier clos le 28 février 2022. "Ces ventes n'ont été réalisées que dans le but d'atteindre les objectifs de vente pour l'exercice 22, et tous les produits commandés n'étaient pas requis par les distributeurs à ce moment-là", a déclaré la société. Les recettes résultant de ces commandes s'élevaient à environ 9 millions de livres sterling. Une enquête a également révélé que deux membres du conseil d'administration en juillet 2021, l'ancien PDG Adam Minto et Tom Allworth, "ont consenti des prêts personnels ou d'autres investissements d'environ 1 million GBP (au total) à l'un des distributeurs". En septembre, l'auditeur de la société, BDO, a déclaré avoir un "certain nombre de préoccupations sérieuses" concernant l'audit de l'exercice 2022, concluant qu'il n'était pas en mesure de signer un rapport d'audit.

