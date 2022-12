Démission surprise du patron de Vodafone Nick Read

Londres (awp/afp) - Vodafone a annoncé lundi le départ de son directeur général Nick Read dès la fin du mois après quatre ans à la tête du groupe britannique de télécommunications, remplacé en intérim par Margherita Della Valle.

Dans un communiqué lundi, le groupe précise que Nick Read démissionne aussi du conseil d'administration mais restera conseiller du CA jusqu'au 31 mars.

Mme Della Valle gardera aussi ses fonctions actuelles de directrice financière, le temps que le groupe cherche un ou une dirigeante permanente pour remplacer M. Read.

L'action du groupe a chuté de près de 20% depuis le début de l'année et encore davantage depuis la prise de fonctions de M. Read en 2018.

"Je tiens à remercier Nick pour son engagement et sa contribution notable à Vodafone en tant que directeur général et tout au long de sa carrière de plus de vingt ans dans l'entreprise", a salué le président du conseil d'administration Jean-François van Boxmeer, cité dans le communiqué.

"Ce fut un privilège de passer plus de 20 ans chez Vodafone et je suis fier de ce que nous avons fourni aux clients et à la société à travers l'Europe et l'Afrique", a pour sa part déclaré le dirigeant sur le départ.

"Je suis d'accord avec le conseil d'administration sur le fait que c'est le bon moment de passer la main à un nouveau dirigeant pour bâtir sur les atouts de Vodafone et saisir les opportunités futures", a-t-il ajouté.

afp/al