Le géant technologique chinois Huawei a déposé une plainte auprès d'un tribunal de Lisbonne contre une résolution du conseil de cybersécurité portugais CSSC qui interdit aux opérateurs d'utiliser son équipement dans les réseaux mobiles 5G à grande vitesse, a déclaré l'entreprise.

Le CSSC est l'organe consultatif du Premier ministre et sa résolution, bien qu'elle ne nomme pas Huawei directement, a été considérée comme un coup porté aux efforts de Huawei pour entrer dans les réseaux autonomes sur le marché de la 5G au Portugal, et étendre les contrats existants sur les plateformes 4G sur lesquelles la nouvelle technologie est basée.

L'Europe et les États-Unis craignent que l'implication de la Chine dans les infrastructures critiques ne compromette la sécurité. Pékin et Huawei rejettent ces suggestions.

"Huawei Portugal cherche à protéger ses intérêts légitimes et ses droits légaux en tant qu'entreprise dûment établie au Portugal", a répondu Huawei à Reuters lorsqu'elle a été interrogée sur l'action en justice.

Le portail Citius du ministère de la justice indique que la plainte a été déposée auprès du tribunal administratif de Lisbonne le 31 août.

Huawei a déclaré à Reuters qu'elle espérait que le tribunal "remédierait aux multiples violations" de ses droits et à "l'impact préjudiciable significatif sur l'entreprise et ses partenaires" de la résolution.

Le secrétaire d'État à la numérisation, Mario Campolargo, qui préside la CSSC, a déclaré à Reuters que la délibération de mai était basée sur une évaluation indépendante et stricte de la sécurité, conformément aux lignes directrices de l'Union européenne, et qu'elle ne visait pas spécifiquement les fournisseurs chinois.

L'évaluation avait mis en garde contre un "risque élevé" pour la sécurité des réseaux impliquant la technologie 5G "provenant de fournisseurs ou de prestataires ayant leur siège dans un pays où le gouvernement exerce un contrôle, une interférence ou une pression sur ses activités dans des pays tiers".

Elle citait également des risques lorsque le pays n'est pas membre de l'UE, de l'OTAN ou de l'OCDE.

Les principaux opérateurs portugais, Altice, NOS et Vodafone, ont déjà déclaré qu'ils n'utiliseraient pas les équipements de Huawei dans les réseaux centraux 5G.

La CSSC a déclaré qu'elle n'avait été informée d'aucune action en justice et que les opérateurs élaboraient déjà leurs plans de mise en œuvre respectifs, "atténuant les menaces et les risques" conformément à la résolution, qui doit être présentée à l'ANACOM, l'autorité de régulation des télécommunications.

"Les réseaux 5G devraient être contrôlables, transparents et fiables pour l'État, les citoyens et les entreprises.