Le groupe français de télécommunications Iliad souhaite finaliser une proposition à Vodafone Italy visant à regrouper leurs activités italiennes au sein d'une entreprise commune d'ici à la fin du mois de janvier, ont déclaré deux sources informées de la question.

Margherita Della Valle, PDG de Vodafone, sous pression pour améliorer la rentabilité, a déclaré le mois dernier que le groupe britannique examinait les options pour ses activités en Italie, le dernier des trois marchés européens en difficulté qu'elle avait déclaré devoir être réparé.

Selon l'association professionnelle Asstel, le chiffre d'affaires total du marché italien a chuté de 21 % au cours de la dernière décennie pour atteindre 27,1 milliards d'euros (29,6 milliards de dollars), dans un contexte de concurrence acharnée sur les prix.

M. Della Valle a déclaré en novembre qu'aucun opérateur ne fournissait des rendements supérieurs au coût du capital.

Iliad a offert 11,25 milliards d'euros pour acheter Vodafone Italie l'année dernière, mais a essuyé une fin de non-recevoir.

Elle étudie maintenant la possibilité d'une coentreprise, ont déclaré les sources, ajoutant que l'entreprise française s'efforce de finaliser une proposition d'ici à la fin du mois de janvier.

Le milliardaire français Xavier Niel, fondateur et propriétaire majoritaire d'Iliad, a acheté une participation de 2,5 % dans Vodafone l'année dernière par l'intermédiaire d'un véhicule d'investissement.

Iliad et Vodafone se sont refusés à tout commentaire.

Bien que Vodafone ait envisagé plusieurs options, notamment une vente directe ou une coentreprise, il pourrait préférer rester en Italie, ont déclaré l'une des personnes et une autre source, tout en précisant que les délibérations étaient en cours.

Les médias ont récemment rapporté que Vodafone évaluait également une combinaison potentielle de ses actifs avec ceux de l'unité italienne de Swisscom, Fastweb.

Un accord avec Fastweb donnerait naissance au deuxième opérateur de téléphonie fixe à large bande d'Italie, avec une forte empreinte dans le segment très prisé des entreprises.

Un porte-parole de Swisscom s'est refusé à tout commentaire.

Le mois dernier, après la publication des résultats du premier semestre, M. Della Valle a déclaré aux journalistes que Vodafone étudiait les possibilités de consolidation en Italie, où la société est "très forte", mais qu'aucun calendrier n'avait été fixé pour la prise d'une décision.

Elle a déclaré que sa position en Italie était "très différente" de celle de l'Espagne, où elle a accepté de vendre ses activités à Zegona Communications en octobre, avec une marque et un réseau "forts".

Toute opération devra être approuvée par les autorités antitrust de l'UE, qui ont déjà adopté une approche stricte à l'égard des fusions qui réduisent le nombre d'acteurs dans un pays de quatre à trois.

Toutefois, Fastweb devenant de fait le cinquième opérateur national de réseau mobile, il pourrait être plus facile d'obtenir l'autorisation antitrust en Italie que dans d'autres régions, ont indiqué les analystes de Citi dans une note publiée ce mois-ci. (1 $ = 0,9164 euro) (Reportage d'Amy-Jo Crowley et Paul Sandle à Londres, Elvira Pollina à Milan ; Rédaction d'Anousha Sakoui et Alexander Smith)