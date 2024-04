(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres devrait ouvrir en hausse jeudi, malgré les remarques du président de la Réserve fédérale Jerome Powell qui n'ont pas réussi à apaiser les inquiétudes persistantes sur les taux d'intérêt.

M. Powell a déclaré qu'il serait "approprié" de réduire les taux cette année, mais il a également mis en garde contre les dangers d'une action trop précoce.

Ces derniers jours, les investisseurs ont reconsidéré la question de savoir si trois réductions, comme le suggéraient les propres projections de la Fed, étaient une perspective réaliste pour cette année. Néanmoins, les actions américaines se sont éloignées de leurs niveaux les plus bas à la clôture de la nuit.

"Dans un contexte d'incertitudes économiques mondiales et de politiques monétaires changeantes, les actions américaines ont été confrontées mercredi à un effort de rebond difficile, luttant pour se débarrasser du début turbulent du deuxième trimestre. Les préoccupations accrues concernant la position moins dovish de la Réserve fédérale sur les réductions potentielles des taux d'intérêt ont ajouté au malaise dominant du marché", a commenté Stephen Innes, analyste chez SPI Asset Management.

"Malgré des tentatives concertées pour regagner du terrain, les performances du marché sont restées largement stables à la clôture. Cette réponse tiède peut être interprétée comme un résultat mitigé, suggérant à la fois la résistance face à l'adversité et l'appréhension persistante des investisseurs."

Au Royaume-Uni, Ocado et Entain ont annoncé des plans de succession de leurs présidents, tandis que le rapprochement de Vodafone UK avec Three UK fera l'objet d'un examen plus approfondi de la part des autorités de surveillance.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 0,1% à 7 944,44

Hang Seng : les marchés financiers de Hong Kong sont fermés pour cause de vacances.

Nikkei 225 : en hausse de 0,8% à 39 773,14

S&P/ASX 200 : en hausse de 0,5% à 7 817,30

DJIA : clôture en baisse de 43,10 points, 0,1% à 39 127,14.

S&P 500 : clôture en hausse de 0,1 % à 5 211,49

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 0,2% à 16 277,46

EUR : en hausse à 1,0842 USD (1,0827 USD)

GBP : hausse à 1,2654 USD (1,2630 USD)

USD : baisse à 151,67 JPY (151,72 JPY)

OR : en hausse à 2 296,31 USD l'once (2 286,90 USD)

PÉTROLE (Brent) : en baisse à 89,53 USD le baril (89,69 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ECONOMIE

Les principaux événements économiques de jeudi sont encore à venir :

09:00 BST PMI composite de la zone euro

10:00 BST IPP de la zone euro

08:55 BST Allemagne PMI composite

11:00 BST Irlande chômage

09:30 BST PMI composite britannique

13:30 BST Balance commerciale américaine

13:30 BST Demande initiale d'emploi aux Etats-Unis

Les fournisseurs de produits alimentaires britanniques ont mis en garde contre la hausse des prix et les rayons vides des supermarchés en raison d'une nouvelle taxe frontalière post-Brexit qui sera introduite à la fin du mois. Les importateurs devront payer jusqu'à 145 livres sterling pour faire passer de petites quantités de produits tels que le fromage, le salami et le poisson par le port de Douvres ou l'Eurotunnel à partir du 30 avril, selon les directives publiées mercredi. Cette taxe est destinée à couvrir les coûts d'exploitation des postes de contrôle frontaliers mis en place après le Brexit, et ne s'appliquera pas aux marchandises introduites au Royaume-Uni pour un usage personnel. Mais les importateurs ont prévenu que les nouveaux frais pourraient entraîner une hausse des prix pour les consommateurs.

Le projet du gouvernement britannique d'abolir le statut fiscal spécial des non-dom laisse ouverte une faille d'une valeur de plus de 400 millions de livres sterling, selon le parti travailliste d'opposition. Lors du budget de printemps, le chancelier Jeremy Hunt a annoncé son intention d'abolir le système actuel d'imposition des riches étrangers non domiciliés vivant au Royaume-Uni, qui leur permet de ne payer l'impôt que sur leurs revenus britanniques. Il a précisé que ce système serait remplacé par un "système moderne, plus simple et plus équitable basé sur la résidence", et que les 2,7 milliards de livres sterling récoltés chaque année grâce à la suppression de ce statut spécial seraient affectés à des réductions d'impôts. Dans le cadre du nouveau système, toute personne résidant fiscalement au Royaume-Uni depuis plus de quatre ans devrait payer des impôts sur ses revenus et autres gains perçus à l'étranger.

La croissance du secteur des services irlandais a continué à s'accélérer en mars, selon les chiffres d'une enquête. L'indice PMI des services de l'AIB est passé de 54,4 en février à 56,6 en mars, marquant le rythme d'expansion le plus rapide depuis juillet dernier. Le chiffre se situant au-dessus de la barre neutre de 50,0, il suggère une nouvelle accélération de la croissance du secteur des services irlandais, après le rebond de février. La croissance la plus forte a été observée dans les services financiers, bien que tous les autres secteurs aient connu des taux d'expansion robustes. Le secteur manufacturier n'a toutefois pas suivi le rythme, comme indiqué en début de semaine. L'indice PMI de l'industrie manufacturière est tombé à 49,6 en mars, contre 52,2 en février, ce qui indique un nouveau ralentissement, mais marginal, puisque le chiffre est repassé sous la barre des 50,0 sans changement. Le PMI composite est passé de 54,4 à 53,2, en raison d'une baisse dans l'industrie manufacturière. Le PMI composite est une combinaison des scores des services et de l'industrie.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Berenberg démarre 4imprint avec 'buy' - objectif de prix 7.365 pence

Numis ramène CMC Markets à "vendre" (hold) - objectif de cours 182 (160) - pence

ENTREPRISES - FTSE 100

La fusion de l'offre britannique de Vodafone avec Three UK, propriété de CK Hutchison, va faire l'objet d'une enquête approfondie, a déclaré un organisme de surveillance britannique. La Competition & Markets Authority (CMA) a déclaré qu'aucune mesure visant à apaiser les préoccupations antitrust n'avait été proposée à l'autorité de régulation. "La CMA a donc décidé de soumettre cette fusion à une enquête de phase 2. En mars, elle a déclaré que le projet de fusion pourrait entraîner une hausse des prix à la consommation et nuire aux investissements dans les réseaux mobiles britanniques. Les deux entreprises sont d'importants fournisseurs de services de télécommunications mobiles au Royaume-Uni. Vodafone et CK Hutchison ont annoncé en juin leur intention de regrouper leurs activités britanniques au sein d'une entreprise commune, dont Vodafone détiendrait 51 % et CK Hutchison 49 %. Les quelque 27 millions de clients de Vodafone et de CK Hutchison seraient ainsi regroupés au sein d'un nouveau fournisseur de réseau unique.

Le délai accordé à Mondi pour faire une offre ferme sur son homologue du secteur de l'emballage, DS Smith, a été prolongé. Mondi avait jusqu'à la clôture des paiements jeudi pour déposer une offre, mais la date limite "put up or shut up" a été repoussée au 23 avril. "DS Smith poursuit ses discussions avec Mondi au sujet de la combinaison. Il n'y a aucune certitude qu'une offre ferme sera faite", a déclaré DS Smith. La semaine dernière, mardi, DS Smith a confirmé qu'elle était en pourparlers avec International Paper, qui envisage également une offre. Sa proposition valorise DS Smith à 5,72 milliards de livres sterling, tandis que celle de Mondi la valorise à 5,14 milliards de livres sterling.

Entain a déclaré avoir nommé Stella David, actuellement directrice générale par intérim du propriétaire de Ladbrokes, au poste de présidente du conseil d'administration. Barry Gibson quittera la présidence à la fin du mois de septembre, ou plus tôt en fonction de la date à laquelle Entain nommera un PDG permanent. "La recherche d'un PDG permanent est en cours et progresse bien", a déclaré Entain. Jette Nygaard-Andersen a quitté son poste de PDG en décembre. M. Gibson a pris la présidence en novembre 2019. Il a joué un "rôle intégral dans la transformation de GVC en Entain", a déclaré la société.

Le président du groupe Ocado, Rick Haythornthwaite, ne se représentera pas à l'assemblée générale annuelle de la société en avril de l'année prochaine. L'épicier en ligne et la société de technologie d'entreposage ont expliqué cette décision par "l'engagement croissant" de M. Haythornthwaite après qu'il soit devenu président du prêteur NatWest. "J'ai beaucoup réfléchi à ma charge de travail, j'ai écouté toutes les parties et j'ai réfléchi à la manière dont je peux m'assurer que je suis efficace sur tous les fronts. Avec le temps et une meilleure visibilité de la croissance attendue des besoins du portefeuille coté en bourse, il est devenu évident que la pression sur mon temps est susceptible d'augmenter à moyen terme. Étant donné qu'Ocado dispose d'un conseil d'administration solide et stable, d'une équipe de direction de grande qualité et d'une bonne dynamique commerciale, j'ai fait part de mon intention de me retirer dans un an afin que l'entreprise dispose de suffisamment de temps pour assurer une succession mesurée à la présidence", a déclaré M. Haythornthwaite.

ENTREPRISES - FTSE 250

La société de médias et d'événements interentreprises Ascential a déclaré qu'elle prévoyait de reverser 850 millions de livres sterling à ses actionnaires, par le biais d'une offre publique d'achat, d'un dividende spécial et d'un rachat d'actions. Elle a expliqué que 300 millions de livres sterling seront restitués par le biais de l'offre publique d'achat, 450 millions de livres sterling par le biais du dividende spécial et 100 millions de livres sterling par le biais du rachat d'actions. Le paiement spécial sera accompagné d'une consolidation d'actions, "afin de maintenir la comparabilité du prix de l'action d'Ascential et des mesures par action avant et après le dividende spécial", a ajouté la société.

L'éditeur de magazines en ligne et propriétaire du site de comparaison de prix Go Compare, Future, a salué le retour à la croissance organique de son chiffre d'affaires au cours de son deuxième trimestre clos le 31 mars. "Le retour à la croissance est dû à une forte performance de Go.Compare, à une bonne croissance du B2B et à une bonne résistance des magazines", a déclaré l'entreprise. Il a toutefois noté une "performance difficile" dans la publicité numérique, "alors que les pressions macroéconomiques et la faible visibilité continuent d'avoir un impact sur le secteur dans son ensemble". L'entreprise a déclaré qu'elle était en bonne voie pour atteindre ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

AUTRES ENTREPRISES

La société CAB Payments, spécialisée dans les paiements transfrontaliers et les opérations de change, s'est félicitée de l'obtention d'une licence européenne. Son unité néerlandaise sera "habilitée à fournir des services dans l'Espace économique européen dans le cadre du régime de passeport". L'entreprise a ajouté : "Il s'agit de l'une des initiatives opérationnelles et stratégiques qui sous-tendent les aspirations de croissance du groupe pour 2024 et au-delà. CAB Payments est convaincue que le fait de pouvoir fournir des services dans l'ensemble de l'EEE apportera des opportunités significatives à l'entreprise, à ses clients et aux marchés qu'elle dessert. La société néerlandaise licenciée sera basée aux Pays-Bas et opérera sous le nom de CAB Payments Europe".

Motorpoint Group a salué un quatrième trimestre "solide et rentable", et le détaillant automobile s'attend à ce que sa perte avant impôts pour l'ensemble de l'année se situe "dans la partie favorable des attentes de la direction". Le groupe a constaté une "dynamique positive" au cours du quatrième trimestre, qui s'est achevé le 31 mars. "En conséquence, les mois de janvier, février et mars ont tous été rentables. La demande des consommateurs a repris et nous avons bénéficié des nombreuses améliorations apportées à notre présence numérique au cours de l'année écoulée, ce qui, entre autres, génère un fort trafic sur le site web", a déclaré Motorpoint. Les volumes de vente au détail ont augmenté d'environ 9 % en glissement annuel au quatrième trimestre.

