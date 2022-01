L'actionnaire de Vodafone, Abrdn, signale son soutien à la campagne des activistes.

Un actionnaire de premier plan de Vodafone Group a déclaré lundi qu'une campagne militante visant à améliorer les performances de l'entreprise de télécommunications bénéficiait d'un "large soutien" de la part des parties prenantes.

Le commentaire d'Andrew Millington, responsable des actions britanniques chez Abrdn PLC, l'un des dix principaux actionnaires de Vodafone, intervient après la publication d'informations selon lesquelles l'investisseur activiste Cevian Capital a accumulé une participation non divulguée dans la société et a engagé des discussions avec la direction de l'entreprise de télécommunications depuis des mois.

"Bien que je ne connaisse pas les plans de Cevian, je pense que cette approche bénéficie d'un large soutien de la part des actionnaires", a déclaré Millington.

Il a également déclaré que la direction de Vodafone a été explicite quant à son intention de créer de la valeur par la restructuration.

Vodafone n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Au cours des cinq dernières années, Vodafone a enregistré un rendement total, dividendes compris, de -4,7 %, contre 28 % pour l'indice de référence FTSE 100. Sur la même période, Vodacom, la filiale africaine de Vodafone cotée à Johannesburg, a enregistré un rendement de 7,2 % en devises fortes.

À l'instar de ses rivaux, Vodafone doit faire face à des investissements massifs dans les nouvelles technologies, notamment les réseaux mobiles 5G et le haut débit par fibre optique, ainsi qu'à des marchés finaux très concurrentiels.

Le Financial Times a d'abord rapporté que M. Abrdn avait manifesté son soutien aux plans de restructuration de Vodafone.

"Il est grand temps qu'un actionnaire tienne le conseil d'administration responsable de ses actions et inactions passées", a déclaré un autre actionnaire Peter Schoenfeld, fondateur du fonds spéculatif PSAM basé à New York, selon le rapport. (Reportage de Jaiveer Singh Shekhawat et Aby Jose Koilparambil à Bengaluru ; édition de Krishna Chandra Eluri)