Bharti Airtel est en pourparlers pour acheter la participation de 21,05% du groupe britannique Vodafone dans Indus Towers, ce qui pourrait donner à l'opérateur télécom indien une participation de contrôle, a rapporté le journal Economic Times mercredi.

Si l'opération se concrétise, l'opérateur britannique pourrait injecter une partie des recettes dans Vodafone Idea, son entreprise indienne à court d'argent avec le groupe Aditya Birla, selon le rapport, citant des sources anonymes.

Airtel, dirigé par le milliardaire Sunil Mittal, principal actionnaire d'Indus avec une participation de 47,95 %, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Le groupe Vodafone, Vodafone Idea et Indus Towers n'ont pas non plus répondu aux demandes de commentaires.

Les actions d'Airtel étaient en hausse de 0,2 %, tandis que Vodafone Idea était en baisse de 3,5 % dans les premiers échanges mercredi. Indus Towers était en hausse de 0,11 % à 359,90 roupies.

Les discussions sont toutefois bloquées sur la question de l'évaluation, car Airtel n'est pas disposé à acheter la participation au prix actuel de l'action d'Indus Towers, qui a grimpé de plus de 77 % depuis janvier, selon le rapport.

Airtel recherche une évaluation de 210-212 roupies par action - le niveau auquel le fonds d'investissement privé américain KKR et le fonds de pension canadien Canada Pension Plan Investment Board ont vendu des actions d'Indus en février, selon le journal.

Au début du mois, Vodafone Idea a levé 20,75 milliards de roupies (249,08 millions de dollars) dans le cadre d'un financement par actions plus important, auprès d'Oriana Investments, une entité du groupe Aditya Birla, par le biais d'actions préférentielles.

Elle prévoit de lever 200 milliards de roupies par le biais de fonds propres et 250 milliards de roupies par la dette, a-t-elle déclaré en février, afin de déployer son service de réseau 5G et d'étendre sa couverture 4G. Ses grands rivaux Airtel et Reliance Jio ont déjà lancé leurs services 5G dans la plupart des régions du pays.

(1 $ = 83,3080 roupies indiennes) (Reportage de Rama Venkat à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich et Janane Venkatraman)