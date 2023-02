L'organisme de surveillance britannique soutient le plan "Equinox 2" de BT pour Openreach.

(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres était en baisse tôt vendredi, avant une série de lectures PMI des services des principales économies.

Les lectures PMI arrivent à la fin d'une semaine dominée par les mises à jour des banques centrales.

Jeudi, la Banque d'Angleterre a relevé ses taux d'intérêt de 50 points supplémentaires. Cette hausse porte le taux bancaire de référence de 3,50 % à 4,00 %. C'était un résultat attendu par le marché, selon le consensus cité par FXStreet.

La Banque centrale européenne, quant à elle, a également relevé les taux d'intérêt dans la zone euro de 50 points de base, conformément aux attentes du marché.

La Réserve fédérale américaine avait relevé les taux d'intérêt de 25 points de base mercredi, comme largement attendu, et signalé qu'elle n'avait pas fini de relever les taux.

Suite au trio de décisions sur les taux, le dollar était en hausse vendredi.

Dans les premières mises à jour des entreprises britanniques, le régulateur Ofcom a déclaré qu'il avait lancé une consultation sur l'offre de tarification de la large bande proposée par BT Openreach, bien que les premières nouvelles pour le fournisseur de services de câblage de réseau et de câblage soient bonnes.

Ailleurs, Nanoco a célébré un "nouveau chapitre" car elle peut enfin tirer un trait sur une longue bataille juridique de type David contre Goliath avec Samsung.

Voici ce que vous devez savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : baisse de 5,58 points, 0,1%, à 7 814,58

----------

Hang Seng : baisse de 1,3% à 21 673,22

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,4% à 27 509,46

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,6% à 7 558,10

----------

DJIA : clôture en baisse de 39,02 points, ou 0,1%, à 34 053,94

S&P 500 : clôture en hausse de 60,55 points, soit 1,5%, à 4 179,76

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 384,50 points, ou 3,3%, à 12 200,82

----------

EUR : en baisse à USD1.0899 (USD1.0927)

GBP : baisse à USD1.2221 (USD1.2276)

USD : en hausse à JPY128.55 (JPY128.40)

Or : en baisse à 1 916,21 USD l'once (1 920,03 USD)

(Brent) : en hausse à 82,08 USD le baril (81,95 USD)

(changements depuis la précédente clôture des actions à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les principaux événements économiques de vendredi restent à venir :

10:00 CET EU services PMI

11:00 CET PPI DE L'UE

09:55 CET PMI des services en Allemagne

09:30 GMT UK S&P Global services PMI

08:30 EST Rapport sur l'emploi américain

09:45 EST PMI des services américains

11:00 EST US services PMI

----------

L'Ofgem, l'organisme de surveillance du secteur de l'énergie au Royaume-Uni, a déclaré qu'il avait étendu l'interdiction des tarifs d'acquisition uniquement, qui sont conçus par les entreprises pour attirer de nouveaux clients. L'interdiction signifie que les sociétés d'énergie ne peuvent plus utiliser ces tactiques jusqu'en mars 2024. L'Ofgem a déclaré que cette mesure a été prise pour "continuer à s'attaquer aux risques actuels pour la stabilité du marché". "L'Ofgem modifie les licences de fourniture d'électricité et de gaz à usage domestique afin de refléter cette mesure et de permettre le renouvellement annuel de ces deux mesures", a déclaré l'organisme de surveillance.

----------

Le vice-Premier ministre britannique Dominic Raab fait face à une nouvelle plainte pour intimidation après qu'une militante anti-Brexit a allégué qu'il a lancé une "attaque abusive" contre elle. Gina Miller a déclaré que celui qui a également été nommé secrétaire à la justice par Rishi Sunak, s'est montré "agressif et intimidant" lors d'une "rencontre agressive". Une source proche de M. Raab, qui nie avoir intimidé le personnel, a déclaré que son récit était "sans fondement" et "programmé pour sauter dans un wagon politique et donner à Gina Miller la publicité dont elle a besoin". Entre-temps, le premier ministre reste sous pression quant à ce qu'il savait du comportement de Raab lorsqu'il l'a nommé adjoint. Le Times a rapporté que le secrétaire du Cabinet Simon Case a été personnellement informé d'une plainte écrite contre Raab plusieurs mois avant sa reconduction au poste de secrétaire à la justice. Miller, qui a lancé son propre parti politique, a déclaré que le député conservateur "s'est lancé dans une attaque abusive à mon encontre" alors qu'il se trouvait dans un studio de la BBC pour débattre du Brexit en 2016.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

DZ Bank réduit Vodafone à 'vendre' (acheter) - objectif de cours 80 (130) pence

----------

Barclays réduit IWG à 'poids égal' ('surpondération') - objectif de cours 170 (190) pence.

----------

Barclays abaisse Direct Line à 'sous-pondérer' ('poids égal') - objectif de cours 173 pence

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

L'Ofcom a déclaré qu'il menait une consultation sur une offre de prix pour le haut débit à fibre optique complète qu'Openreach a l'intention d'introduire à partir du 1er avril. Openreach fait partie du groupe BT. En décembre, Openreach a publié des plans visant à offrir des prix de gros plus bas aux autres fournisseurs d'accès à Internet pour l'accès à son réseau de fibre optique, mais cette initiative a suscité des inquiétudes de la part des rivaux du réseau en matière de concurrence. Elle a annoncé son intention de proposer des tarifs réduits sur ses produits haut débit en fibre optique dans le cadre de son programme Equinox 2. Vendredi, l'Ofcom a déclaré qu'il ne devait pas intervenir pour empêcher Openreach d'introduire Equinox 2. "Nous considérons que l'offre n'est pas anticoncurrentielle et qu'elle est conforme aux règles que nous avons consultées avant de les introduire dans le cadre de notre examen du marché en 2021", a déclaré l'Ofcom. Elle a l'intention de publier sa décision finale avant la fin du mois de mars et accueille les réponses jusqu'au 4 mars.

----------

British Gas, filiale de Centrica, est sous pression pour expliquer comment elle va dédommager les clients "vulnérables" qui ont été confrontés à des agents de recouvrement qui ont installé de force des compteurs à prépaiement chez eux. Le ministre de l'énergie, Graham Stuart, a demandé à Centrica, propriétaire du fournisseur d'énergie, d'esquisser de toute urgence des "réparations" pour les "clients maltraités". Ofgem a appelé à "l'action, pas à des mots chaleureux". L'Ofgem a ordonné à toutes les sociétés d'énergie domestique de suspendre le système d'installation forcée de compteurs à prépaiement, tandis que le secrétaire d'État aux affaires Grant Shapps a qualifié cette pratique de "scandaleuse". Cette décision fait suite à une enquête du Times qui a révélé comment des clients, y compris des personnes handicapées et des malades mentaux, ont été forcés par British Gas à utiliser des compteurs à prépaiement, sous peine de se voir couper le gaz.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

Nanoco Group a déclaré avoir convenu d'un règlement de 150 millions USD avec Samsung pour violation de la propriété intellectuelle. Nanoco, un fabricant de points quantiques basé à Manchester, en Angleterre, a initialement lancé une action en justice pour violation de brevet aux États-Unis contre la société d'électronique basée en Corée du Sud en décembre, parallèlement à des poursuites en Allemagne et en Chine. Nanoco prétendait que Samsung avait enfreint ses capacités uniques de synthèse et de résine pour les points quantiques. La technologie des points quantiques est utilisée sur les téléviseurs Samsung à diodes électroluminescentes quantiques. Vendredi, Nanoco a déclaré qu'elle recevrait 150 millions de dollars en espèces, versés en deux tranches égales, et qu'elle conserverait plus de 90 millions de dollars de produit net après les frais de justice. "Cela a été une longue et dure bataille pour Nanoco. Le résultat est remarquable, compte tenu de la taille relative de Nanoco et de Samsung", a déclaré Chris Richards, président de Nanoco.

----------

Yellow Cake a déclaré avoir levé 61,8 millions de livres sterling grâce à un placement sursouscrit de 15,0 millions de nouvelles actions priées à environ 4,12 livres sterling chacune. L'investisseur en uranium basé à Jersey a déclaré que le placement initial visait à lever 50 millions USD. "La demande a été une fois de plus considérable, soutenant notre point de vue selon lequel le moment est toujours propice pour investir dans l'uranium. Les fondamentaux de l'offre et de la demande, l'acceptation mondiale croissante du nucléaire pour soutenir la sécurité énergétique future et le nouveau thème de la force du marché à terme, tout cela nous donne confiance dans la dynamique à long terme du prix de l'uranium", a déclaré le directeur général Andre Liebenberg.

----------

La société pharmaceutique Sanofi, cotée à Paris, a déclaré que ses ventes nettes au quatrième trimestre 2022 étaient en hausse annuelle de 7,3 % à 10,73 milliards d'euros, tandis que le bénéfice net a bondi de 29 % à 1,46 milliard d'euros. Pour l'ensemble de l'année, Sanofi a enregistré une augmentation de 14% de ses ventes nettes à 43,00 milliards d'euros et une augmentation de 8,0% de son bénéfice net à 6,72 milliards d'euros. La société a expliqué que la croissance des ventes en 2022 a été tirée par Dupixent, qui a rapporté 8,29 milliards d'euros de revenus. Le conseil d'administration a également annoncé un dividende annuel de 3,56 euros, soit une augmentation de 6,9 %. Pour l'avenir, Sanofi s'attend à ce que le bénéfice par action de l'entreprise en 2023 connaisse une croissance à un chiffre dans le bas de la fourchette. En 2022, le BPA a bondi de 8,0 % pour atteindre 5,37 EUR.

----------

Par Sophie Rose, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.