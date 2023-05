La Grande-Bretagne autorise BT à proposer des remises sur les tarifs de gros de la fibre optique pour le haut débit

BT, le plus grand opérateur de haut débit et de téléphonie mobile du pays, souhaite proposer des réductions à ses clients grossistes, notamment Sky, Vodafone et TalkTalk, en échange du transfert de leurs clients vers le réseau national de fibre optique qu'il est en train de mettre en place.

Le plan de réduction, appelé Equinox 2, a suscité l'opposition de sociétés de réseaux concurrentes telles que Virgin Media, O2 et les nouveaux constructeurs de réseaux à fibres optiques, connus sous le nom d'"alt nets" (réseaux alternatifs).

"Notre objectif primordial est d'offrir un meilleur haut débit aux citoyens du Royaume-Uni, en encourageant les investissements concurrentiels dans les réseaux à haut débit et en veillant à ce que toutes les entreprises soient sur un pied d'égalité", a déclaré un porte-parole de l'Ofcom.

"Dans cette optique, et sur la base des preuves dont nous disposons, nous ne considérons pas que les nouvelles remises tarifaires de (BT) Openreach soient anticoncurrentielles.

L'Ofcom a reporté sa décision finale sur le plan en mars après que des inquiétudes ont été soulevées par le patron de BT, qui a déclaré que l'expansion du réseau de fibre optique de l'entreprise "se terminerait par des larmes" pour certains de ses concurrents.

L'autorité de régulation a déclaré qu'elle avait besoin de plus de temps pour examiner le grand nombre de réponses qu'elle avait reçues à sa consultation.