La valeur du jour en Europe Vodafone : cession de 18% de sa participation dans Indus Towers

Le 19 juin 2024 à 11:22

A la Bourse de Londres, Vodafone progresse de 1,07% à 71,40 pence. L'opérateur britannique de télécommunications a annoncé avoir vendu 484,7 millions d'actions, soit 18% de sa participation dans Indus Towers, opérateur indien de tours de télécommunications. Montant de l'opération : 1,7 milliard d'euros (153 milliards de roupies). Ces fonds seront utilisés pour "rembourser en grande partie les prêteurs existants de Vodafone en ce qui concerne les emprunts bancaires en cours de 1,8 milliard d'euros garantis par les actifs indiens de Vodafone".



Aujourd'hui, Vodafone ne détient plus que 82,5 millions d'actions d'Indus Towers, ce qui correspond à une participation de 3,1 %.



Le mois dernier, le groupe britannique avait présenté des résultats annuels légèrement supérieurs à ses attentes avec un chiffre d'affaires en recul de 2,5 % à 36,72 milliards d'euros, contre 37,67 milliards d'euros l'année précédente, en raison des cessions de Vantage Towers, Vodafone Hungary et Vodafone Ghana au cours de l'exercice précédent et des effets de change défavorables.



Au cours de la publication de ses résultats, Vodafone a déclaré que ses priorités pour l'année à venir comprennent l'intensification de sa performance opérationnelle en Allemagne, la poursuite du renforcement de ses capacités dans Vodafone Business, l'achèvement de la commercialisation de ses opérations partagées et l'achèvement de la transformation de son portefeuille.