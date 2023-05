La valeur du jour en Europe - Vodafone décroche en Bourse ; suppression de 11 000 emplois sur trois ans

Vodafone se replie de 3,92% à 86,50 pence. Le groupe de télécoms britannique a publié ses résultats annuels qui sont ressortis inférieurs aux attentes. La directrice générale Margherita Della Valle a par ailleurs annoncé un vaste plan de suppression d'emplois, ciblant le départ de 11 000 personnes en trois ans. « Notre performance n'a pas été assez bonne. Pour continuer de tenir nos promesses, Vodafone doit changer», a déclaré la dirigeante à l'occasion de la présentation des résultats annuels faisant ressortir un chiffre d'affaires quasiment stable (+0,3%) à 45,7 milliards d'euros.



Le chiffre d'affaires des services, a pour sa part, diminué de 0,6%.



L'Ebitda ajusté a décliné de 1,3% par rapport à l'exercice précédent sur une base organique, s'élevant à 14,67 milliards d'euros. Le consensus visé était de 14,73 milliards d'euros.



Le bénéfice opérationnel a augmenté à 14,3 milliards d'euros sur la période contre seulement 2,8 milliards lors de l'exercice précédent. Une performance due essentiellement aux 12,3 milliards d'euros générés par la scission de Vantage Towers, introduite en Bourse à Francfort.



Le groupe entend poursuivre son plan de redressement en Allemagne et procéderait à un examen stratégique en Espagne, tout en cherchant à renforcer la croissance des activités dédiées aux entreprises.



Vodafone avait annoncé début décembre le départ du précédent dirigeant Nick Read, après quatre ans à la tête du groupe, dans un contexte de contre-performances. Margherita Della Valle, alors directrice financière, avait assuré l'intérim avant d'être confirmée au poste le mois dernier.



En vue de l'exercice en cours, Vodafone cible un Ebitda stable et un flux de trésorerie disponible ajusté d'environ 3,3 milliards d'euros.



"Ce plan de redressement ressemble à un travail de fourmi de la part de la nouvelle PDG Della Valle. C'est une décision audacieuse, mais les investisseurs voudront voir ce qu'elle fera de l'Espagne et de l'Italie, en les vendant pour se concentrer sur l'Allemagne et les marchés émergents", conclut Neil Wilson, analyste marché en chef chez Markets.com.