Le Groupe de la Banque mondiale s'engage à soutenir davantage Safaricom Ethiopia

En septembre, la Société financière internationale (SFI) a déclaré qu'elle prévoyait d'injecter jusqu'à 160 millions de dollars en fonds propres, mais dans une déclaration datée du 8 juin, le Groupe de la Banque mondiale a indiqué que l'investissement en fonds propres de la SFI s'élèverait à 157 millions de dollars et qu'elle accorderait également un prêt de 100 millions de dollars.

L'Agence multilatérale de garantie des investissements fournira des garanties décennales d'un montant de 1 milliard de dollars pour couvrir les investissements des actionnaires de Safaricom Ethiopia : Vodafone Group, Vodacom, Safaricom et British International Investment.

"L'investissement et les garanties aideront Safaricom Ethiopia à déployer et à exploiter des réseaux mobiles 4G et 5G dans tout le pays - y compris dans les zones rurales et urbaines", précise le communiqué.

Safaricom Ethiopia a lancé son réseau mobile en octobre après avoir obtenu une licence d'exploitation en mai 2021.

Auparavant, l'entreprise publique Ethio Telecom détenait un monopole dans le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, avec une population d'environ 120 millions d'habitants.