(Alliance News) - Le projet de fusion des activités britanniques de Vodafone Group PLC avec Three UK de CK Hutchison Holdings Ltd a été approuvé par le gouvernement britannique, en vertu de la loi sur la sécurité nationale et l'investissement.

Dans un "ordre final", le Cabinet Office a déclaré que le secrétaire d'État avait approuvé la proposition sous réserve de certaines conditions.

Ces conditions comprennent la création d'un comité de sécurité nationale au sein de l'entité combinée pour "superviser les travaux sensibles" et la création d'un groupe technique au sein du comité de sécurité nationale qui surveillera une liste spécifique de sujets relatifs à la cybersécurité, à la sécurité physique et à la sécurité du personnel.

Le secrétaire d'État estime que ces mesures atténuent tout risque pour la sécurité nationale.

En avril, l'autorité britannique de surveillance de la concurrence a déclaré que le projet de fusion ferait l'objet d'une enquête plus approfondie.

L'autorité de la concurrence et des marchés (Competition & Markets Authority) a déclaré qu'aucune mesure visant à apaiser les inquiétudes en matière de concurrence ne lui avait été proposée.

Dans une déclaration commune, Vodafone et Three UK ont déclaré : "Nous nous réjouissons de notre projet de coentreprise : "Nous sommes heureux que notre projet de coentreprise ait été approuvé par le gouvernement en vertu de la loi sur la sécurité nationale et l'investissement.

"Nous continuons à collaborer avec la Competition & Markets Authority pour l'informer de l'examen en cours de notre fusion, dont nous sommes convaincus qu'elle renforcera la concurrence dans le secteur de la téléphonie mobile au Royaume-Uni et qu'elle permettra une amélioration significative de l'infrastructure des réseaux mobiles britanniques".

Vodafone et CK Hutchison ont annoncé en juin leur intention de regrouper leurs activités britanniques au sein d'une entreprise commune, Vodafone détenant 51 % et CK Hutchison 49 % de l'opération combinée.

Leurs quelque 27 millions de clients seraient ainsi regroupés au sein d'un nouveau fournisseur de réseau unique.

Les actions de Vodafone ont clôturé en hausse de 1,1 % à 68,30 pence à Londres jeudi.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.