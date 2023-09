Le ministère allemand de l'Intérieur envisage de forcer les opérateurs de télécommunications à réduire l'utilisation d'équipements Huawei et ZTE dans leurs réseaux 5G, après qu'un examen a mis en évidence une dépendance excessive à l'égard de ces fournisseurs chinois, a déclaré un responsable gouvernemental.

Le ministère a conçu une approche échelonnée afin d'éviter trop de perturbations lorsque les opérateurs retireront tous les composants essentiels des fournisseurs chinois dans leurs réseaux 5G d'ici 2026, a déclaré le fonctionnaire.

Les opérateurs, comme Deutsche Telekom et Vodafone, devraient également réduire la part des composants chinois dans leurs réseaux RAN et de transport d'ici le 1er octobre 2026, à un maximum de 25 %, a déclaré le fonctionnaire, qui a refusé d'être nommé.

Huawei représente actuellement 59 % des réseaux RAN 5G en Allemagne, selon une étude réalisée par le cabinet de conseil en télécommunications Strand Consult.

Dans les régions particulièrement sensibles comme la capitale Berlin, siège du gouvernement fédéral, la technologie chinoise ne devrait pas être utilisée du tout, a déclaré le fonctionnaire - une distinction que Stand Consult a qualifiée d'"arbitraire".

"Il n'est pas logique que seuls les citoyens et les entreprises des grandes villes soient prioritaires pour les réseaux sécurisés, alors que les 79 millions de citoyens du reste de l'Allemagne sont considérés comme vivant dans des zones sûres ou à moindre risque", a déclaré le cabinet.

Le ministère de l'intérieur souhaite présenter son approche au cabinet dès la semaine prochaine, mais pourrait se heurter à la résistance du ministère des affaires numériques, qui craint que cela n'affecte les progrès déjà lents de l'Allemagne en matière de numérisation.

Un porte-parole du ministère a déclaré qu'aucune décision n'avait encore été prise, ajoutant qu'il était important de veiller à ce que l'accès à l'internet mobile reste stable, rapide et payable.

L'Allemagne est considérée comme un retardataire dans la mise en œuvre de la boîte à outils des mesures de sécurité de l'Union européenne pour les réseaux 5G. Ces mesures ont été adoptées il y a trois ans pour limiter l'utilisation de fournisseurs considérés comme "à haut risque" par l'Union européenne, notamment Huawei et ZTE, en raison des craintes de sabotage ou d'espionnage qu'ils pourraient susciter. Les deux entreprises nient que leurs équipements présentent un risque pour la sécurité.

La semaine dernière, le gouvernement a déclaré, en réponse à une enquête parlementaire, qu'il n'avait pas encore interdit l'utilisation de nouveaux composants critiques chinois dans les réseaux 5G depuis l'entrée en vigueur, en mai 2021, d'une loi sur la sécurité informatique l'autorisant à le faire.

"Il est incompréhensible que (la ministre de l'intérieur Nancy) Faeser permette que des composants Huawei soient encore utilisés dans nos réseaux mobiles", a déclaré Reinhard Brandl, porte-parole pour la politique numérique du groupe parlementaire des conservateurs de l'opposition.

Le ministère de l'intérieur n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

L'utilisation de Huawei par l'Allemagne en particulier a fait l'objet d'un examen public au cours des deux dernières années, compte tenu de la position plus stricte du gouvernement à l'égard de la Chine et de sa volonté de réduire sa dépendance à l'égard de certains pays, à la lumière de la crise énergétique provoquée par la dépendance de l'Allemagne à l'égard du gaz russe.

Le ministère de l'intérieur est arrivé à la conclusion qu'il était "urgent" d'agir pour éviter un deuxième Nord Stream, a déclaré le fonctionnaire, faisant référence aux gazoducs destinés à acheminer le gaz russe bon marché vers l'Allemagne, mais qui ne sont plus utilisés. (Reportage d'Andreas Rinke et de Sarah Marsh ; rédaction de Sabine Wollrab, Mark Potter et Christina Fincher)