(Alliance News) - Le patron de Vodafone Allemagne affirme que la société de télécommunications est en train de se remettre sur pied après une série d'échecs et une baisse de sa part de marché dans la plus grande économie d'Europe.

Philippe Rogge, qui a été nommé directeur général de Vodafone Allemagne il y a un an, a déclaré à dpa à Düsseldorf qu'au cours des 12 derniers mois, l'entreprise a mené une "offensive de fiabilité" visant à améliorer les services mobiles et à large bande.

"Nous avons ainsi jeté les bases qui nous permettront de renouer avec le succès à l'avenir", a-t-il déclaré.

Vodafone Germany est de loin la filiale la plus importante de Vodafone Group PLC, dont le siège se trouve à Newbury, dans le Berkshire.

Alors que ses rivaux Deutsche Telekom et O2 progressent, Vodafone a perdu des contrats de téléphonie mobile en Allemagne. Les clients de la télévision par câble et de la large bande ont également diminué.

M. Rogge a déclaré que les nouveaux investissements technologiques rendaient le réseau de Vodafone plus stable et plus étendu, alors qu'il était auparavant volatile et parfois irrégulier.

"Notre réseau fixe est aussi fiable aujourd'hui qu'il l'était avant le coronavirus, même s'il transporte beaucoup plus de données", a-t-il déclaré.

Les zones de couverture 4G seront considérablement étendues au cours de l'année prochaine, même si le réseau 5G continue d'être déployé et amélioré, a-t-il promis.

Le nombre de plaintes déposées dans les centres d'appel a également baissé de 15 % en un an, a déclaré M. Rogge.

"Nous sommes revenus au niveau où nous devrions être. Nous avons éliminé les problèmes", a-t-il déclaré. "Nous allons donc conquérir encore plus de clients à l'avenir.

Le groupe Vodafone est sous pression non seulement en Allemagne, mais aussi sur d'autres marchés, après une série de trimestres difficiles marqués par un ralentissement des bénéfices et de la croissance. Pour redresser la barre, le groupe prévoit 11 000 suppressions d'emplois dans le monde.

En Allemagne, Vodafone prévoit de supprimer environ 1 300 emplois à temps plein dans le cadre d'une campagne de restructuration et d'amélioration de l'efficacité. Les réductions concernent principalement l'administration, ce qui signifie que le siège allemand de Düsseldorf sera le plus touché.

Actuellement, Vodafone emploie encore quelque 5 000 personnes à Düsseldorf et environ 14 000 personnes dans l'ensemble de l'Allemagne. Environ 400 nouveaux emplois seront créés dans les domaines liés à la clientèle.

source : dpa

