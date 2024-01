(Alliance News) - L'autorité britannique de surveillance de la concurrence a déclaré vendredi qu'elle lançait une première phase d'enquête sur la fusion de Three UK et des activités britanniques de Vodafone Group PLC.

L'autorité britannique de la concurrence et des marchés a déclaré qu'elle chercherait à déterminer si l'opération proposée pourrait nuire à la concurrence pour les consommateurs et les entreprises.

"Cette opération réunirait deux des principaux acteurs du marché britannique des télécommunications, qui est essentiel pour des millions de clients quotidiens, d'entreprises et pour l'ensemble de l'économie. La CMA évaluera l'impact que ce rapprochement entre réseaux rivaux pourrait avoir sur la concurrence avant de décider des prochaines étapes", a déclaré Sarah Cardell, directrice générale de la CMA.

La CMA dispose à présent de 40 jours ouvrables pour évaluer l'opération et déterminer si une enquête de phase 2 plus approfondie est nécessaire.

Three UK appartient à CK Hutchison Group Telecom Holdings Ltd, un conglomérat de Hong Kong spécialisé dans les télécommunications, les ports, les infrastructures et la vente au détail. Vodafone est une entreprise de télécommunications basée à Newbury, en Angleterre, qui opère dans 17 pays.

En juin dernier, CK Hutchinson et Vodafone ont dévoilé leur projet de regroupement de leurs activités au Royaume-Uni, Vodafone devant détenir 51 % et CK Hutchison 49 % de l'opération combinée.

Cela a incité la CMA à solliciter des commentaires sur l'opération proposée en octobre, en examinant si le rapprochement pouvait entraîner une diminution substantielle de la concurrence sur les marchés britanniques des biens et des services.

Selon les termes de l'accord proposé, aucune des deux entreprises ne paiera en espèces pour la fusion. Au lieu de cela, elles s'endetteront. Vodafone s'endettera à hauteur de 4,3 milliards de livres sterling et Three UK à hauteur de 1,7 milliard de livres sterling.

En juin dernier, Vodafone avait déclaré que la fusion au Royaume-Uni créerait le meilleur réseau 5G d'Europe, apportant jusqu'à 5 milliards de livres sterling par an de bénéfices économiques d'ici 2030, chaque école et hôpital britannique ayant accès à la 5G autonome d'ici là.

En outre, Vodafone avait prévu plus de 700 millions de livres sterling de synergies annuelles en termes de coûts et de dépenses d'investissement d'ici la cinquième année complète après l'achèvement de l'opération. Elle s'attendait à ce que l'opération soit conclue avant la fin de l'année 2024.

La nouvelle de l'enquête intervient à un moment délicat pour Vodafone. Mercredi, le vice-premier ministre Oliver Dowden a déclaré que le fait qu'une entreprise des Émirats arabes unis soit l'actionnaire principal de l'entreprise de télécommunications présentait des "risques pour la sécurité nationale".

M. Dowden a déclaré que la relation stratégique entre Emirates Telecommunications Group Co et Vodafone pourrait lui permettre d'"influencer matériellement" la politique de Vodafone.

Il a expliqué que cela constituerait une menace pour la sécurité nationale en raison du rôle de Vodafone dans le soutien des initiatives nationales et internationales du gouvernement britannique en matière de télécommunications, de sa contribution à la cybersécurité du Royaume-Uni et de son rôle de fournisseur stratégique pour de nombreuses parties du gouvernement central britannique.

Les actions de Vodafone étaient en hausse de 1,3 % à 68,98 pence chacune à Londres vendredi après-midi.

