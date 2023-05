Le taux de chômage au Royaume-Uni augmente à 3,9% ; Vodafone va supprimer des emplois

(Alliance News) - Les actions à Londres ont été appelées à baisser mardi, les investisseurs se tournant vers les négociations critiques sur la dette américaine, qui doivent reprendre plus tard dans la journée, tandis que le taux de chômage britannique a augmenté de manière inattendue et que Vodafone prévoit de supprimer des emplois au Royaume-Uni et à l'étranger.

Le président américain Joe Biden reprendra les négociations sur la dette mardi avec les principaux dirigeants républicains, dont le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy, dans une nouvelle tentative d'éviter un défaut de paiement coûteux pour les États-Unis.

Les négociations ont beaucoup de chemin à parcourir, les deux partis étant encore très divisés sur les conditions dans lesquelles ils accepteront de lever le plafond d'emprunt du gouvernement pour payer les engagements de dépenses existants.

Pendant ce temps, dans les nouvelles économiques locales, le chômage au Royaume-Uni a augmenté de manière inattendue au cours des trois mois précédant mars, alors que l'inflation des salaires est restée stable.

En ce qui concerne les entreprises, l'opérateur de télécommunications Vodafone a annoncé la suppression de 11 000 emplois dans le cadre d'un plan de transformation, en raison de la stagnation de son chiffre d'affaires. Le détaillant de mode rapide Boohoo a affiché une baisse à deux chiffres de son chiffre d'affaires annuel et s'attend à ce que les ventes diminuent encore au cours du prochain semestre.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en baisse de 6,5 points, soit 0,1 %, à 7 771,2

----------

Hang Seng : en baisse de 0,2 % à 19 927,86

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,7% à 29 842,99

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,5% à 7 234,70

----------

DJIA : clôture en hausse de 47,98 points, 0,1%, à 33 348,60

S&P 500 : clôture en hausse de 0,3 % à 4 136,28

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 0,7% à 12 365,21

----------

EUR : stable à 1,0872 USD (1,0871 USD)

GBP : faible à 1,2511 USD (1,2515 USD)

USD : en baisse à JPY135.90 (JPY136.07)

Or : en baisse à 2 013,24 USD l'once (2 015,35 USD)

Brent : stable à 75,47 USD le baril (75,26 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers de Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les principaux événements économiques de mardi sont encore à venir :

11:00 CEST Commerce extérieur de l'UE

11:00 CEST Produit intérieur brut de l'UE

11:00 CEST Emploi flash de l'UE

11:00 CEST Allemagne Indicateur ZEW du sentiment économique

08:55 EDT US Johnson Redbook indice des ventes au détail

09:15 EDT Production industrielle américaine

10:00 EDT Indice NAHB du marché immobilier américain

16:30 EDT Bulletin statistique hebdomadaire de l'API (États-Unis)

----------

Le chômage au Royaume-Uni a augmenté au cours des trois mois précédant le mois de mars, selon les chiffres de l'Office for National Statistics. Le taux de chômage britannique a augmenté de manière inattendue à 3,9% pour les trois mois de mars. Le consensus du marché, tel que cité par FXStreet, s'attendait à ce qu'il reste inchangé par rapport à 3,8 % pour les trois mois allant jusqu'à février. "L'augmentation du chômage a été largement alimentée par les personnes au chômage depuis plus de 12 mois", a déclaré l'ONS. Au cours des trois mois précédant mars, la croissance annuelle du salaire total moyen, y compris les primes, a ralenti à 5,8 %, contre 5,9 % au cours du trimestre précédent. Elle a toutefois dépassé les estimations consensuelles du marché (5,1 %). Hors primes, le salaire moyen a augmenté de 6,7 %, contre 6,6 % le mois dernier. Ce chiffre est inférieur au consensus de 6,8 %.

----------

Selon l'Institute for Fiscal Studies, un contribuable britannique sur cinq paiera un impôt sur le revenu plus élevé d'ici 2027, car les seuils gelés pèsent sur les ménages. Au cours des dernières décennies, les taux d'imposition plus élevés sont passés d'une situation réservée aux plus riches à une situation à laquelle une proportion beaucoup plus importante de la population, y compris certains enseignants, infirmières et électriciens, peut s'attendre à être confrontée, selon l'Institut. D'ici 2027-28, 7,8 millions de personnes devraient payer un impôt sur le revenu de 40 % ou plus.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

Panmure démarre International Personal Finance avec 'achat' - objectif de prix 200 pence

----------

RBC relève Associated British Foods à 'outperform' (sector perform) - objectif de cours 2.250 (2.150) pence

----------

SOCIÉTÉS - FTSE 100

----------

Vodafone a déclaré que ses performances annuelles ont ralenti conformément à ses attentes. Au cours de l'exercice clos le 31 mars, l'entreprise de télécommunications a déclaré que le chiffre d'affaires était pratiquement stable par rapport à l'année précédente, en hausse de 0,3 % à 45,71 milliards d'euros, contre 45,58 milliards d'euros. Le bénéfice avant impôt est passé de 4,10 milliards d'euros à 12,82 milliards d'euros, en grande partie grâce à une plus-value sur la cession de Vantage Towers. Le dividende total pour l'année est resté inchangé à 9 centimes d'euro, y compris un dividende final de 4,5 centimes. À l'issue d'un examen stratégique de cinq mois, Vodafone a annoncé un "plan d'action" visant à se concentrer sur "les clients, la simplicité et la croissance". "Nos performances n'ont pas été suffisantes. Pour être toujours à la hauteur, Vodafone doit changer", a déclaré Margherita Della Valle, PDG de Vodafone. Le volet "simplicité" du plan impliquera la suppression de 11 000 emplois au cours des trois prochaines années. Pour l'exercice 2024, Vodafone prévoit que le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement après les baux sera globalement stable à environ 13,3 milliards d'euros, et que le flux de trésorerie disponible ajusté s'élèvera à environ 3,3 milliards d'euros.

----------

Imperial Brand a fait état d'un semestre "résilient", le chiffre d'affaires du fabricant de cigarettes ayant augmenté de 0,3 % pour atteindre 15,41 milliards de livres sterling, contre 15,36 milliards de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt est passé de 1,26 milliard de livres sterling à 1,44 milliard de livres sterling. Ces résultats ont été obtenus malgré une "augmentation temporaire des baisses de volume" par rapport à une base de comparaison solide, a déclaré la société. "Comme prévu, cela reflète un retour aux habitudes d'achat antérieures à la crise du Kosovo, ainsi que notre décision de quitter la Russie l'année dernière", a déclaré Stefan Bomhard. Imperial a confirmé ses précédentes prévisions de croissance du bénéfice d'exploitation ajusté pour l'ensemble de l'année. Elle a déclaré un dividende intérimaire de 43,18 pence par action, en hausse de 1,5 % par rapport aux 42,54 pence de l'année précédente.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

La chaîne de boulangerie Greggs a enregistré de bons résultats au cours des 19 premières semaines de 2023. Les ventes à périmètre constant dans les magasins gérés par la société ont fait un bond de 17% en glissement annuel, bien que cela reflète en partie l'épidémie du virus Omicron en 2022. Au cours des 10 semaines précédant le 13 mai, la croissance des ventes à périmètre constant a été de 16 % en moyenne. L'entreprise a confirmé ses perspectives annuelles, confiante dans sa capacité à progresser malgré les difficultés persistantes. "Bien que nous nous attendions à une inflation continue des coûts des matériaux, nous disposons d'une bonne couverture à terme sur les principaux produits de base. Les revenus disponibles des consommateurs devraient rester sous pression, mais nous restons persuadés que notre proposition de valeur exceptionnelle continue d'être convaincante", a déclaré Greggs.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

Le détaillant de mode rapide en ligne boohoo a déclaré que le revenu annuel a chuté de 11 % en glissement annuel à 1,77 milliard de livres sterling, contre 1,98 milliard de livres sterling, au cours de l'exercice financier qui s'est terminé le 28 février. La société a enregistré une perte avant impôts de 90,7 millions de livres sterling, contre un bénéfice de 7,8 millions de livres sterling. "La priorité du groupe pour l'année à venir est de rétablir la rentabilité et de renouer avec la croissance", a déclaré Boohoo. Pour l'exercice 2023, il s'attend à ce que le chiffre d'affaires soit stable ou en baisse de 5 % par rapport à l'année précédente. La baisse sera plus marquée au premier semestre, car la société met davantage l'accent sur la réalisation de ventes rentables. boohoo prévoit une amélioration de l'Ebitda ajusté, grâce aux gains opérationnels, à la baisse des coûts et à l'amélioration de l'efficacité des coûts. Les dépenses d'investissement devraient se situer entre 80 et 90 millions de livres sterling. "Pour l'avenir, nous investissons dans la croissance future de cette activité avec l'automatisation, la capacité d'exécution locale aux États-Unis et le développement de la notoriété de la marque à l'échelle mondiale. Nous obtiendrons des retours durables sur ces investissements", a déclaré le PDG John Lyttle.

----------

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.