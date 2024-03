Les actions européennes ont légèrement baissé vendredi, la force du secteur des télécommunications ayant été compensée par une vente d'actions mondiales après que les chiffres de l'inflation plus élevés que prévu aux États-Unis aient compromis les paris sur une réduction des taux d'intérêt en juin.

L'indice paneuropéen STOXX 600 était en baisse de 0,1%, à 9:17 GMT, mais semblait prêt pour sa huitième semaine consécutive de gains.

L'indice a atteint un nouveau record lors de trois des cinq sessions de cette semaine, soutenu par une série de mises à jour optimistes des entreprises et les attentes d'une réduction des taux d'intérêt de la part de la Banque centrale européenne en juin.

Les participants au marché sont soulagés par le récent ralentissement de l'inflation dans la zone euro, tout en restant concentrés sur les données économiques à venir qui pourraient modifier les paris de réduction des taux, comme dans le cas des taux d'intérêt américains.

La hausse des prix à la production aux États-Unis jeudi a suivi l'inflation à la consommation dans la plus grande économie du monde, érodant les attentes d'une baisse des taux de la Fed en juin.

"Les marchés sont baissiers aujourd'hui alors que les haussiers ne parviennent pas à vaincre un autre rapport d'inflation plus élevé que prévu cette semaine", a déclaré Jose Torres, économiste principal chez Interactive Brokers, dans une note.

"Les investisseurs pensent désormais que la baisse des taux pourrait intervenir en juillet plutôt qu'en juin, les attentes se rapprochant d'un jeu de pile ou face pour le mois précédent".

L'indice de l'immobilier, sensible aux taux, a mené les pertes avec une baisse de 1,4 % vendredi.

L'indice a également été affaibli par une baisse de 7,2 % des actions de Vonovia. Le plus grand bailleur d'Allemagne a annoncé sa plus grosse perte en 2023 suite à de nouvelles dépréciations de la valeur de ses propriétés.

Parmi les autres, les actions de Swisscom ont gagné 1,9 % après que l'entreprise de télécommunications a déclaré qu'elle achèterait Vodafone Italia pour 8 milliards d'euros (8,7 milliards de dollars) et qu'elle fusionnerait l'entreprise avec sa filiale italienne Fastweb. Les actions de Vodafone ont bondi de 4 %, et l'indice plus large des télécommunications a mené les gains sectoriels avec une hausse de 0,9 %.

Galp a grimpé de 6,8 % au sommet du STOXX 600 après que la société portugaise de pétrole et de gaz ait déclaré qu'un consortium qu'elle dirige avait trouvé une colonne "significative" de pétrole léger dans le puits Mopane-2X en Namibie.

Au contraire, les actions du groupe de mode polonais LPP ont atteint le bas du STOXX 600, chutant de près de 25 % après la publication par Hindenburg Research d'un rapport alléguant que la vente par l'entreprise de ses actifs russes était fausse.

Dans le même temps, les données ont montré que les prix à la consommation en France ont augmenté légèrement plus que prévu en glissement annuel en février, tandis que les prix à la consommation italiens harmonisés au niveau de l'UE ont augmenté de 0,8 % en février par rapport à l'année précédente.

Plus tard dans la journée, les investisseurs seront attentifs aux données de la production industrielle américaine pour le mois de février. (Reportage de Khushi Singh à Bengaluru ; rédaction de Dhanya Ann Thoppil et Mrigank Dhaniwala)