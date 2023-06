Les actions londoniennes en hausse grâce à la poussée du secteur minier et de l'énergie ; Vodafone s'effondre

Les principaux indices boursiers britanniques ont légèrement progressé jeudi, soutenus par les valeurs minières et énergétiques, bien qu'une forte baisse des actions de l'opérateur de téléphonie mobile britannique Vodafone ait limité les gains.

Le FTSE 100, riche en ressources, était en hausse de 0,1% à 0718 GMT, tandis que l'indice des moyennes capitalisations FTSE 250, axé sur le marché intérieur, était peu modifié.

Le pétrole et le gaz ainsi que les mineurs ont été les principaux secteurs gagnants, tandis que les métaux précieux et les produits chimiques ont été les plus touchés.

Vodafone a été le plus grand frein, chutant de 5% après avoir atteint un plus haut d'une semaine mercredi, après que Reuters ait rapporté, citant des sources, que la société et Hutchison sont dans les dernières étapes d'un accord de fusion pour leurs opérations britanniques.

Wizz Air a gagné 1,8 % après que la compagnie aérienne européenne à bas prix ait prévu un bénéfice net de 350 millions d'euros à 450 millions d'euros (374,57 millions de dollars à 481,59 millions de dollars) pour l'exercice en cours.

Crest Nicholson Holdings a reculé de 3,7 % après avoir mis en garde contre un nouveau ralentissement du marché immobilier britannique. (1 $ = 0,9344 euros) (Reportage d'Ankika Biswas à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich)