(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir en baisse ce lundi, avant une semaine chargée axée sur les décisions de taux d'intérêt clés des trois principales banques centrales.

La Réserve fédérale américaine annoncera sa décision sur les taux d'intérêt mercredi, et la Banque centrale européenne fera de même un jour plus tard. Les deux banques centrales devraient relever leurs taux d'intérêt respectifs de 25 points de base.

La Banque du Japon entame jeudi sa réunion de politique monétaire de deux jours. Bien que des hausses soient attendues de la part de la Fed et de la BCE, la BoJ devrait laisser sa politique monétaire ultra-libre inchangée.

Au Royaume-Uni, Vodafone a annoncé une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, tandis que Ryanair a annoncé une hausse de ses bénéfices.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 36,93 points, soit 0,5 %, à 7 626,80

Hang Seng : en baisse de 2,4 % à 18 624,24

Nikkei 225 : clôture en hausse de 1,2 % à 32 700,94

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,1 % à 7 306,40

DJIA : clôture en hausse de 2,51 points à 35 227,69

S&P 500 : clôture en légère hausse à 4 536,34

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 0,2% à 14 032,81

EUR : en hausse à 1,1126 USD (1,1121 USD)

GBP : en hausse à 1,2869 USD (1,2852 USD)

USD : plus bas à JPY141.57 (JPY141.64)

Or : baisse à 1 959,53 USD l'once (1 960,17 USD)

(Brent : en hausse à 80,70 USD le baril (80,41 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ECONOMIE

Les événements économiques clés de lundi sont encore à venir :

10:00 CEST PMI flash de l'UE

09:15 CEST France flash PMI

09:30 CEST Allemagne flash PMI

09:30 BST UK flash PMI

08:30 EDT Indice national d'activité de la Fed de Chicago (États-Unis)

09:45 EDT US flash manufacturing PMI

09:45 EDT US flash services PMI

L'activité du secteur privé japonais a continué de croître en juillet, selon les données préliminaires de l'enquête, malgré un fort ralentissement de la croissance des nouvelles commandes. L'indice composite des directeurs d'achat de la banque Jibun est resté inchangé à 52,1 points en juillet. En restant au-dessus de la barre des 50 points, il montre que l'activité des entreprises japonaises a continué à croître au cours du mois. L'indice rapide des directeurs d'achats dans le secteur des services est passé de 54,0 à 53,9, ce qui indique que le secteur des services continue d'afficher un taux de croissance relativement élevé. Parallèlement, le PMI manufacturier flash est passé de 49,8 à 49,4, ce qui indique que la contraction marginale des usines japonaises se poursuit.

Le secteur privé australien est retombé dans la contraction pour la première fois depuis mars, selon les premiers résultats de l'enquête de S&P Global. L'indice composite flash des directeurs d'achat de la Judo Bank est tombé à 48,3 points en juillet, contre 50,1 en juin. En tombant sous la barre des 50 points sans changement, l'indice indique un léger ralentissement. "Dans un renversement de la tendance récente, les services ont été la principale source de faiblesse du secteur privé en juillet", a déclaré S&P Global. Le PMI flash des services est tombé à 48,0 points contre 50,3 en juin, ce qui indique que le secteur a connu une détérioration ce mois-ci, alors qu'il était en légère expansion. Toutefois, le ralentissement du secteur manufacturier s'est quelque peu atténué, l'indice PMI manufacturier flash passant de 48,2 à 49,6. "La bonne nouvelle est que ce relâchement progressif de l'activité contribuera à réduire la pression sur l'inflation et les taux d'intérêt, mais il devra être maintenu pendant le reste de l'année 2023 et jusqu'en 2024", a déclaré Warren Hogan, conseiller économique en chef de la Judo Bank.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Peel Hunt relève International Distribution Services à "hold" (vendre) - objectif de prix 260 (190) pence

Berenberg réduit l'objectif de cours de Hiscox à 1 245 (1 285) pence - 'hold' (conserver)

RBC relève l'objectif de cours d'AB Foods à 2.400 (2.350) pence - 'outperform' (surperformer)

SOCIÉTÉS - FTSE 100

Le supermarché en ligne Ocado va recevoir 200 millions de livres sterling dans le cadre d'un accord avec la société norvégienne d'automatisation des entrepôts AutoStore, qui l'accusait d'avoir violé des brevets. Dans une déclaration commune publiée samedi, Ocado et AutoStore ont indiqué qu'ils avaient réglé leur différend de longue date concernant les brevets sur les robots. Un juge de la Haute Cour a statué en mars que les "brevets d'AutoStore n'étaient pas valides" et qu'en tout état de cause, Ocado ne les avait pas enfreints. En 2020, AutoStore a tenté de protéger six brevets qui, selon elle, avaient été violés par Ocado, et a entamé une bataille juridique. AutoStore doit payer à Ocado 200 millions de livres sterling en 24 versements mensuels à partir de juillet 2023 dans le cadre du nouveau règlement.

Vodafone a fait état d'une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, mais a néanmoins réitéré ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année. Au cours de son premier trimestre, qui s'est achevé le 30 juin, l'entreprise de télécommunications a enregistré un chiffre d'affaires de 10,74 milliards d'euros. Ce chiffre est en baisse de 4,8 % par rapport aux 11,28 milliards d'euros de l'année précédente, mais en hausse de 3,7 % sur une base organique. En conséquence, Vodafone a réitéré ses prévisions pour l'ensemble de l'année, qui prévoient un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement après les baux de 13,3 milliards d'euros. Vodafone a également annoncé la nomination de Luka Mucic au poste de directeur financier à compter du 1er septembre. Mucic a été directeur financier de l'entreprise de logiciels SAP, basée à Walldorf, en Allemagne, de 2014 à mars 2023.

Anglo American a publié les résultats intermédiaires de sa filiale Anglo American Platinum. Le producteur de platine a déclaré un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 13,4 milliards ZAR pour les six mois se terminant le 30 juin, soit environ 730 millions USD. Ce chiffre est en forte baisse par rapport aux 42,8 milliards ZAR de l'année précédente. "Au cours du premier semestre 2023, et malgré un environnement macroéconomique et opérationnel mondial difficile, nous avons obtenu des résultats conformes aux attentes suite au changement d'orientation", a déclaré Natascha Viljoen, directrice générale d'Anglo American Platinum.

ENTREPRISES - FTSE 250

Cranswick a déclaré que les échanges au cours de son premier trimestre ont été solides, la demande restant "résiliente" dans ses catégories principales. Le chiffre d'affaires des 13 semaines précédant le 24 juin a augmenté de 15 % par rapport à l'année précédente. Par conséquent, les perspectives pour l'exercice clos le 30 mars 2024 devraient être supérieures aux attentes précédentes du conseil d'administration. Le producteur de denrées alimentaires a ajouté que la forte dynamique observée au premier trimestre s'est poursuivie au deuxième. "Nous avons démarré l'année en force, avec un nouveau trimestre de croissance au cours duquel nous avons à nouveau soutenu nos clients en fournissant d'excellents niveaux de service pour assurer la disponibilité totale de nos produits... Nos progrès continus reflètent l'investissement substantiel en cours dans notre base d'actifs ainsi que la qualité et la capacité de nos collègues dans l'ensemble de l'entreprise", a déclaré le PDG, Adam Couch.

discoverIE a déclaré que la dynamique commerciale positive observée au cours du dernier trimestre de son dernier exercice financier s'est poursuivie au cours de l'exercice actuel, avec une croissance organique des ventes à un niveau similaire et des bénéfices conformes aux attentes. Par rapport à l'année précédente, les ventes ont augmenté de 4 %. Le fabricant d'électronique personnalisée a ajouté que son carnet de commandes a continué à se normaliser progressivement par rapport au niveau record du 30 septembre, au fur et à mesure qu'il se transforme en ventes.

3i Infrastructure a annoncé son intention de vendre à Ardian Infrastructure sa participation de 25 % dans Attero, une société de traitement et de recyclage des déchets basée aux Pays-Bas. Le produit net attendu de la vente est estimé à 215 millions d'euros, ce qui représente une augmentation de 31 % par rapport à l'évaluation de 3i Infrastructure, qui était de 164 millions d'euros au 31 mars pour l'entreprise. L'achèvement des travaux est prévu pour le dernier trimestre de 2023. "Attero a été un investissement très fructueux pour la société, qui a connu une croissance substantielle au cours de la période d'investissement. Bien que 3i Infrastructure vise à conserver ses investissements à long terme, nous vendrons des investissements lorsque cela génère une valeur supplémentaire significative pour nos actionnaires ", a déclaré le président Richard Laing.

AUTRES ENTREPRISES

CentralNic a déclaré avoir réalisé une nouvelle performance solide au premier semestre 2023, avec un chiffre d'affaires attendu pour le semestre de 396 millions USD et un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements attendu à 44 millions USD. Cela représente une augmentation de 18% et 15%, respectivement, par rapport à l'année précédente. La société de services Internet, qui développe et gère des places de marché en ligne, a déclaré que, compte tenu de ses solides performances, elle reste confiante dans le fait qu'elle continuera à réaliser des opérations "au moins en ligne" avec les attentes actuelles du marché pour l'ensemble de l'année, qu'elle n'a pas précisées.

La compagnie aérienne à bas prix Ryanair a annoncé une hausse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices trimestriels. La société basée à Dublin a déclaré que les revenus ont augmenté de 40 % pour atteindre 3,65 milliards d'euros au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 2,60 milliards d'euros l'année précédente. Le bénéfice avant impôt du premier trimestre de l'exercice financier de la compagnie a bondi à 740,7 millions d'euros, contre 203,0 millions d'euros. Rynair a déclaré que cela était dû à de bonnes fêtes de Pâques, au jour férié supplémentaire du couronnement au Royaume-Uni et au mois de mai, ainsi qu'à de faibles comparaisons avec l'année précédente en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, qui a endommagé le trafic et les tarifs de l'année dernière. Le nombre de clients a augmenté de 11 % par an, passant de 45,5 millions à 50,4 millions. Le coefficient de remplissage s'est amélioré, passant de 92 % à 95 %.

S4 Capital a déclaré que les revenus du premier semestre 2023 étaient inférieurs au budget, reflétant des conditions macroéconomiques "difficiles" et des clients qui restent "prudents et très concentrés sur le court terme". En conséquence, le bénéfice opérationnel avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et la marge d'Ebitda opérationnelle de la société sont inférieurs au budget, mais montrent des "progrès" par rapport à l'année précédente. S4 vise désormais une croissance annuelle du chiffre d'affaires net à données comparables comprise entre 2 % et 4 %, contre 6 % à 10 % précédemment, et une marge d'Ebitda opérationnelle comprise entre 14,5 % et 15,5 %, contre 15 % à 16 % précédemment.

