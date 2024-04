(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres a légèrement augmenté jeudi matin, malgré les inquiétudes persistantes sur les taux d'intérêt américains qui pèsent sur les actions, tandis que l'or a atteint un nouveau record dans les échanges antérieurs.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 18,52 points, soit 0,2%, à 7 955,96. Le FTSE 250 était en hausse de 34,02 points, 0,2%, à 19 787,66, et l'AIM All-Share était en hausse de 0,82 point, 0,1%, à 742,90.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,3 % à 795,53, le Cboe UK 250 a également augmenté de 0,3 % pour s'établir à 17 209,40, tandis que le Cboe Small Companies est resté stable à 14 656,34.

Le CAC 40 à Paris a augmenté de 0,2 %, tandis que le DAX 40 à Francfort est resté stable.

Les actions américaines ont terminé la nuit en hausse. Le Dow Jones Industrial Average a baissé de 0,1%, le S&P 500 a augmenté de 0,1% et le Nasdaq Composite a ajouté 0,2%.

À Tokyo, le Nikkei 225 a progressé de 0,8 %, tandis que le S&P/ASX 200 à Sydney a augmenté de 0,5 %. Les marchés financiers de Hong Kong et de Shanghai seront fermés jeudi et vendredi pour la journée du balayage des tombes.

"L'intrigue sur les taux d'intérêt continue de planer, les nombreuses variables conduisant le sentiment des investisseurs dans différentes directions", a commenté Richard Hunter, analyste chez Interactive Investor.

"Les principaux indices américains ont été mixtes à positifs dans un marché agité, contrairement à ces derniers jours où les projections de réduction des taux d'intérêt ont pesé sur les performances du marché".

Le taux de référence élevé de la Réserve fédérale américaine "fait son travail" contre l'inflation élevée, a déclaré mercredi son président Jerome Powell, avertissant qu'un abaissement trop rapide pourrait être "assez perturbant" pour l'économie américaine.

La banque centrale américaine a maintenu les taux d'intérêt à leur plus haut niveau depuis 23 ans, entre 5,25 % et 5,50 %, car elle cherche à ramener fermement l'inflation à son objectif à long terme de 2 %.

Le mois dernier, les responsables politiques de la Fed ont prévu trois baisses de taux pour cette année, maintenant le cap en dépit d'une récente remontée de l'inflation qui a perturbé les progrès accomplis dans la lutte contre la hausse des prix.

M. Powell a déclaré lors d'une conférence en Californie que les risques actuels pour l'économie américaine étaient "bilatéraux", avec des conséquences négatives pour l'économie si les décideurs politiques réduisaient les taux trop rapidement ou trop lentement.

"Le risque d'agir trop tôt est que l'inflation augmente", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il "serait très perturbant de devoir revenir à la charge".

Mais si l'économie américaine continue d'évoluer comme prévu, la plupart des participants à la Fed s'attendent toujours à ce qu'il soit "approprié de commencer à abaisser le taux directeur à un moment donné cette année", a-t-il déclaré.

Les regards se tournent maintenant vers les chiffres de l'emploi non agricole de vendredi, qui devraient montrer que le rythme de la croissance de l'emploi s'est ralenti à 200 000 en mars, contre 275 000 en février, selon FXStreet.

Les chiffres de mercredi de l'entreprise de traitement des salaires ADP ont montré que le secteur privé américain a créé plus d'emplois en mars qu'un mois plus tôt.

L'emploi dans le secteur privé a augmenté de 184 000 postes en mars, contre 155 000 en février. La croissance de l'emploi en mars a dépassé le consensus cité par FXStreet de 148 000.

Toujours à venir jeudi, la dernière lecture des demandes d'emploi aux États-Unis est à 1330 BST. Ailleurs, le calendrier économique prévoit une lecture des prix à la production de la zone euro à 1000 BST, ainsi qu'une série d'indices composites des directeurs d'achat, y compris au Royaume-Uni à 0930 BST.

La livre était cotée à 1,2665 USD tôt jeudi, en hausse par rapport à 1,2630 USD tard mercredi. L'euro s'est établi à 1,0853 USD, en hausse par rapport à 1,0827 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 151,70 yens, en légère baisse par rapport à 151,72 yens.

L'or s'échangeait à 2 297,22 USD tôt jeudi, heure britannique, contre 2 286,90 USD au moment de la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi. Il avait atteint 2 304,89 USD plus tôt dans la journée de jeudi. Le pétrole Brent était coté à 89,35 USD, en baisse par rapport à 89,69 USD.

À Londres, les actions de Future ont grimpé de 11 %. L'éditeur de magazines en ligne et propriétaire du site de comparaison de prix Go.Compare a salué le retour à la croissance organique de son chiffre d'affaires au cours du deuxième trimestre clos le 31 mars.

"Le retour à la croissance est dû à une forte performance de Go.Compare, à une bonne croissance du B2B et à une bonne résistance des magazines", a déclaré l'entreprise.

Il a toutefois noté une "performance difficile" dans la publicité numérique, "alors que les pressions macroéconomiques et la faible visibilité continuent d'avoir un impact sur l'ensemble du secteur". Elle a ajouté qu'elle était en bonne voie pour atteindre ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Ascential a progressé de 4,0 %, car elle a prévu un plan de retour à l'actionnaire de 850 millions de livres sterling.

BT et Vodafone ont évolué dans des directions opposées, alors qu'un organisme de surveillance britannique a annoncé une enquête plus approfondie sur le projet de rapprochement de ce dernier avec Three.

BT a gagné 2,5 %, tandis que Vodafone a perdu 0,3 %.

L'autorité britannique de surveillance de la concurrence a déclaré jeudi que le projet de fusion de l'offre britannique de Vodafone avec Three UK, propriété de CK Hutchison, ferait l'objet d'un examen plus approfondi.

La Competition & Markets Authority a déclaré qu'aucune mesure visant à apaiser les préoccupations antitrust n'avait été proposée à l'autorité de régulation.

"La CMA a donc décidé de soumettre cette fusion à une enquête de phase 2.

Ailleurs à Londres, Cavendish Financial a fait un bond de 30 %.

L'agent de change, né de la fusion de finnCap Group et de Cenkos Securities, a déclaré avoir connu une "croissance significative" au cours du second semestre clos le 31 mars, avec un chiffre d'affaires de 34,5 millions de livres sterling, soit une hausse de 77 % par rapport au chiffre d'affaires pro forma de 19,5 millions de livres sterling enregistré au premier semestre. Pour l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires devrait augmenter de 44 %, passant de 32,9 millions de livres sterling à 47,5 millions de livres sterling. Le chiffre d'affaires pro forma devrait s'élever à 54 millions de livres sterling, contre 50,5 millions de livres sterling.

Les calculs pro forma sont effectués en ajoutant le chiffre d'affaires de finnCap et de Cenkos comme s'ils avaient été entièrement consolidés pendant cette période.

"L'équipe nouvellement fusionnée a réalisé une performance au second semestre bien supérieure à celle du premier, en réalisant de nombreuses transactions pour nos clients, dans tous les domaines de notre activité, et en renforçant encore notre bilan ", a déclaré M. Cavendish.

"Alors que le cycle des taux d'intérêt semble avoir atteint son apogée, les conditions continuent d'influer sur la demande d'actions britanniques, ce qui rend l'exécution des transactions dans le domaine de la gestion des actifs financiers difficile pour tous les acteurs du marché. Cependant, les fusions-acquisitions privées et publiques sont restées dynamiques au second semestre et notre pipeline, tant en ECM qu'en M&A, reste bon.

