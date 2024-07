Les entreprises britanniques Vodafone et Virgin Media concluent un nouvel accord de partage de réseau

Le groupe britannique Vodafone et Virgin Media O2 ont conclu un nouvel accord de partage de réseau afin de prolonger leur collaboration de plus de dix ans, dans le cadre d'un accord qu'ils ont déclaré mercredi être subordonné à l'approbation de la fusion entre Vodafone et Three UK. (Reportage de Sarah Young ; Rédaction de Kate Holton)