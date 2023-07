Les entreprises européennes de télécommunications ont été confrontées à une nouvelle incertitude réglementaire jeudi, après que la plus haute juridiction de l'UE a demandé à un tribunal inférieur de réexaminer sa décision d'annuler le veto opposé à l'offre d'achat de 13 milliards de livres (16,9 milliards de dollars) de Three UK sur O2 UK, il y a sept ans.

L'affaire est suivie de près par le secteur des télécommunications, car la victoire de Hutchison, propriétaire de Three UK, pourrait rendre plus difficile pour les régulateurs antitrust de l'UE de bloquer les fusions qui réduisent le nombre d'acteurs du secteur de la téléphonie mobile dans un pays.

Hutchison tente à nouveau de le faire, après avoir conclu le mois dernier une fusion de 15 milliards de livres entre Three UK et les activités britanniques de Vodafone.

En 2016, le conglomérat Hutchinson du milliardaire retraité Li Ka-shing avait pour objectif de devenir le plus grand opérateur de réseaux de télécommunications mobiles de Grande-Bretagne en combinant Three UK avec O2 de Telefonica afin de mieux concurrencer EE et Vodafone de BT, mais il s'est heurté à l'opposition des régulateurs de l'UE.

Les autorités antitrust de l'UE ont déclaré que cette opération, qui aurait ramené le nombre d'opérateurs de téléphonie mobile de quatre à trois, pourrait entraîner une hausse des prix. Hutchison a ensuite contesté le veto de l'UE.

Dans son arrêt de 2020, le Tribunal de première instance a annulé la décision de l'UE, ce qui a permis aux autorités de régulation de bloquer les fusions qui entravent la concurrence et a incité la Commission européenne à faire appel auprès de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), basée à Luxembourg.

Jeudi, la CJUE a renvoyé l'affaire devant le tribunal de première instance.

"Le Tribunal doit se prononcer à nouveau sur la légalité de l'interdiction par la Commission de l'acquisition de Telefonica Europe (O2) par Hutchison 3G UK (Three)", ont déclaré les juges de la CJUE.

"Le Tribunal a appliqué un niveau de preuve qui ne découle pas du règlement sur les concentrations, tel qu'interprété par la Cour de justice, et a donc commis une erreur de droit.

Il s'agit de l'affaire C-376/20 P Commission/CK Telecoms UK Investments.

(1 $ = 0,7676 livres) (Reportage de Foo Yun Chee et Bart Meijer Rédaction de Mark Potter)