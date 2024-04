Londres (awp/afp) - L'autorité britannique de la concurrence a ouvert jeudi une enquête approfondie sur la fusion entre l'opérateur Vodafone et la holding de Hong Kong CK Hutchison, propriétaire de Three UK, craignant des hausses de prix au Royaume-Uni.

Le 22 mars, la CMA avait dit envisager de lancer cette procédure, s'inquiétant non seulement d'augmentations de tarifs mais aussi d'une baisse de qualité pour le marché des télécommunications mobiles au Royaume-Uni si Vodafone et Three UK poursuivaient leur rapprochement.

Elle avait donné cinq jours aux deux opérateurs pour apporter des réponses, ce qu'ils n'ont pas fait, et confirme donc jeudi le lancement de l'enquête dite de phase 2, après l'ouverture d'une phase préliminaire en janvier.

Vodafone et CK Hutchison comptent grâce à cette fusion annoncée en juin créer le leader des télécommunications outre-Manche et un champion de la 5G, qu'ils espèrent valoriser à 16,5 milliards de livres (19,3 milliards d'euros).

Dans une déclaration à l'AFP, Vodafone a réagi jeudi en affirmant que l'ouverture de l'enquête était "attendue" et prise en compte dans le calendrier prévisionnel de la fusion.

"Vodafone UK et Three UK restent convaincus que leur transaction va générer plus de concurrence dans le secteur de la téléphonie mobile et donner aux clients et aux entreprises une avancée dans la qualité, la rapidité et la couverture de leur réseau", ajoute cette déclaration.

Vodafone note également que le Royaume-Uni est "classé 22e sur 25 pays européens pour son réseau 5G" et que ce rapprochement va "aider les entreprises combinées à investir 11 milliards de livres" dans le réseau 5G au Royaume-Uni.

L'opérateur assure enfin qu'il "n'y aura pas de changement dans la stratégie de prix de chacun des" deux groupes résultant de leur fusion.

L'action de Vodafone reculait de 0,56% à 70,80 pence en début de séance à Londres.

afp/ck