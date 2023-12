Zurich (awp) - Swisscom pourrait faire une offre pour les affaires de Vodafone en Italie au début de l'an prochain. C'est du moins ce que croit savoir Bloomberg mercredi soir, précisant que, le cas échéant, le géant bleu combinerait sa filiale italienne Fastweb avec Vodafone Italia.

Des négociations pour une éventuelle transaction sont actuellement en cours, a indiqué Bloomberg, s'appuyant sur une personne proche du dossier. L'issue de ces discussions reste ouverte. Si Swisscom fait une offre, elle sera en concurrence avec celle annoncé au début de semaine par le français Iliad.

Lundi, le groupe de télécoms français Iliad, dont l'actionnaire principal est le milliardaire Xavier Niel, a proposé à son homologue britannique Vodafone de fusionner leurs activités en Italie face à la forte concurrence sur ce marché.

"La fusion proposée créerait le challenger le plus innovant sur un marché italien qui compte 5 opérateurs de réseaux mobiles et plus de 10 fournisseurs de services fixes à haut débit", a assuré Iliad.

Maison-mère de l'opérateur Free, Iliad avait formulé une offre de rachat à 11,25 milliards d'euros (10,7 milliards de francs suisses) pour Vodafone Italia en février 2022, mais le groupe britannique l'avait rejetée.

Le mois dernier, des articles avaient fait état d'un intérêt de Fastweb pour la division italienne de Vodafone.

tp/rp