Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Morose, après une accélération du renchérissement des prix à la production outre-Atlantique, ravivant le spectre d'une inflation débridée et, partant, amenuisant la confiance des investisseurs dans une prochaine baisse de taux d'intérêts par la Réserve fédérale (Fed) au pays de l'oncle Sam - SMI avant-Bourse: -0,12% à 11'706,81 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -0,35% à 38'906 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,30% à 16'129 points - Nikkei 225 (vendredi): -0,26% à 38'708 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Holcim: début du programme de rachat d'actions le 18 mars - Swisscom: contrat de rachat de Vodafone Italie signé fusionne Vodafone Italie et sa filiale Fastweb prix d'achat de 8,0 mrd EUR pour Vodafone Italie peut utiliser marque Vodafone en Italie contre redevance 350 mio EUR synergies de 600 mio EUR par an veut relever le dividende de 22 à 26 francs suisses par action dès 2026 CFO: coûts d'intégration de 750 mio EUR sur 3 ans CF: rachat Vodafone Italia pas contraire aux objectifs de Swisscom activités italiennes et suisses doivent restent séparées pas de mandat de service universel à l'étranger rachat relève de la compétence et responsabilité de Swisscom examen en 2024 de privatisation entière ou partielle de Swisscom - Zurich Insurance: Alison Carnwath quitte le conseil d'administration le CEO Mario Greco a perçu 9,83 millions en 2023 SPI: - Cembra Money Bank: Sandra Babylon et Christian Stolz à la direction Sandra Hauser proposée comme administratrice les administrateurs Jörg Behrens et Alex Finn se retirent - Les actionnaires de Dätwyler adoptent toutes les propositions - EFG International verse 3,4 millions de dollars au Trésor américain - Interroll 2023: Ebitda 106,3 mio CHF (cons. AWP: 105,7 mio) marge Ebitda 19,1% (cons. AWP: 18,8%) Ebit 83,9 mio CHF (cons. AWP: 82,7 mio) marge Ebit 15,1% (cons. AWP: 14,8%) résultat net 66,3 mio CHF (cons. AWP: 64,2 mio) dividende 32,00 CHF (cons. AWP: 29,39 CHF) 2024: le creux de la vague a été atteint amélioration générale des conditions de marché attendue - Groupe Minoteries 2023: chiffre d'affaires 148,2 mio CHF (145,0 mio CHF) résultat net 6,3 mio (7,3 mio Fr.) dividende 11,00 francs suisses (2022 11,00 + 4,00) - Molecular Partners 2023: chiffre d'affaires 7,0 mio CHF (189,6 mio) résultat net -62,0 mio CHF (+117,8 mio) perte opérationnelle 61,1 (bén. op. +116,6 mio) liquidités fin 2023 186,9 (249,1) millions de francs suisses 2024: charges opérationnelles 70-80 mio CHF prévues réserves de liquidités suffisante jusqu'en 2026 - Newron: un fonds souscrit plus de 2 millions d'actions pour 15 mio EUR accord avec BEI sur un report de remboursement - Perrot Duval 2023/24: CA de 18 millions et résultat "équilibré" attendus : chiffre d'affaires 13,6 mio CHF (10,3 mio) perte de 1,3 mio CHF (1,3 mio) - StarragTornos 2023: Ebit 46,4 mio CHF (29,6 mio) résultat net 32,4 mio CHF (pro-forma: 20,8 mio) revenus pro-forma de 564,7 mio CHF (2022: 499,0 mio) entrées de commandes pro-forma 528,7 mio CHF (589,9 mio) dividende 2,50 francs suisses par action croissance annuelle des ventes visée à 5% à moyen terme marge Ebit à moyen terme visée à plus de 8% les administrateurs Frôté et Rollier renoncent PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Ameropa a déniché son nouveau CEO dans ses propres effectifs - Hilti 2023: bénéfice d'exploitation 770 mio CHF (731 mio) résultat net 560 mio CHF (565 mio) - Migros ferme trois école-clubs supplémentaires ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Evolva: Folio Funds Ltd détient une part de 7,375% PRESSE JEUDI - Partners Group évalue la vente d'actifs pour 5 milliards de dollars Bloomberg PRESSE VENDREDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - Molecular Partners: CC résultats 2023 - OFS: statistiques d'hébergement février (1ère estimation) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: ràs HORS DIVIDENDE 18.03: - Dätwyler (3,20 CHF) DIVERS - CH: ràs - international: Un navire touché par un missile au large du Yémen DEVISES/TAUX (xxhxx) - EUR/CHF: 0,9627 - USD/CHF: 0,8848 - future Conf: +13pb à 149,15% (jeudi) - taux au comptant: 0,702% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -0,59% à 11'721 points - SLI (jeudi): -0,41% à 1'923 points - SPI (jeudi): -0,12% à 15'373 points - Dax (jeudi): -0,11% à 17'942 points - CAC 40 (jeudi): +0,91% à 8'161 points

awp-robot/sw/