La roupie indienne est susceptible d'augmenter à l'ouverture vendredi, en comptant sur le soutien de la banque centrale, après avoir plongé à un niveau historiquement bas en raison des sorties de fonds en dollars et de la faiblesse du yuan chinois.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à 83,60-83,62 pour le dollar américain, comparé à 83,6525 lors de la session précédente.

La monnaie locale a atteint son plus bas niveau historique de 83,6650 dans la session de l'après-midi de jeudi, en raison des sorties de fonds et d'une baisse des pairs asiatiques. La sortie qui a été discutée est la vente plus importante que prévu de 18% des parts du groupe britannique Vodafone dans l'entreprise indienne Indus Towers.

La Reserve Bank of India a défendu la poignée de 83,5750, le précédent plus bas historique.

"Nous ne savons évidemment pas pourquoi la RBI a décidé d'autoriser ce mouvement hier. Bien que vous puissiez pointer du doigt le dollar ou les flux sortants, cela ne peut pas être la seule raison", a déclaré un cambiste d'une banque.

"Dans le passé, lorsque nous avons eu ce genre de discussions sur des niveaux hors normes, la RBI a repris le contrôle et n'a pas laissé les attentes d'un mouvement plus important se développer.

Si la RBI décide que la roupie "est prête" pour un nouveau niveau inférieur, "vous pouvez être sûr" que ce sera à un rythme lent, a déclaré un vendeur de devises dans une banque.

La roupie ne recevra aucune aide de ses pairs asiatiques, dont la plupart ont baissé ce jour-là. Le yuan chinois offshore était à 7,2860, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le début de l'année jeudi.

Les devises asiatiques sont affaiblies par la faiblesse du yuan, a déclaré la MUFG Bank dans une note quotidienne.

La stratégie de fixation depuis mai par les banques centrales chinoises semble faciliter la faiblesse mesurée et permettre un peu plus d'espace pour la dépréciation, a-t-elle dit.

INDICATEURS CLÉS : ** Roupie à un mois non livrable à terme à 83,66 ; prime à terme onshore à un mois à 6,5 paise.

** Indice du dollar à 105,55 ** Brent en baisse de 0,2 % à 85,6 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,26 %,

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 1 099,9 millions de dollars d'actions indiennes le 19 juin.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 101 millions de dollars d'obligations indiennes le 19 juin.