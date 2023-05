Selon Virgin Media O2, les utilisateurs britanniques de téléphonie mobile dépensent des millions pour des smartphones qu'ils ont déjà payés

Les contrats de téléphonie mobile regroupent généralement un appareil, tel qu'un iPhone, et des quotas de minutes de voix, de SMS et de données, moyennant une redevance mensuelle pour une période de 24 mois, par exemple.

Mais certains clients ne changent pas de contrat après avoir payé leur appareil, bien qu'ils en aient été informés par leur réseau.

L'opérateur a déclaré que son enquête avait montré que 93 % des clients ne savaient pas qu'ils pouvaient être facturés pour des téléphones qu'ils avaient remboursés, les consommateurs les plus âgés et les plus modestes étant les plus touchés.

La société, détenue par Telefonica et Liberty Global LBTYA.O>, a appelé le secteur à suivre son exemple en introduisant davantage de contrats fractionnés - ce qu'elle a fait il y a plus de dix ans - en faisant passer automatiquement les clients à un forfait de temps d'antenne uniquement à la fin de leur contrat et en les informant lorsqu'ils ont remboursé leur téléphone.

Les concurrents EE, Vodafone et Three de BT ont déclaré qu'ils proposaient des contrats fractionnés et fournissaient des informations claires.

"Comme VMO2, nous proposons des contrats fractionnés avec EE Flexpay, tout en fournissant à tous les clients des notifications de fin de contrat claires, y compris la meilleure offre pour eux en fonction de leur utilisation", a déclaré un porte-parole de BT Consumer.

Vodafone a déclaré que les clients bénéficiant d'un contrat fractionné avec Vodafone EVO "ne verront pas d'autres frais de téléphone une fois que leur contrat de financement à 0 % prendra fin et ne paieront donc jamais trop cher pour un téléphone", ajoutant qu'il appliquait automatiquement une réduction de cinq livres par mois si les clients ne passaient pas à un nouveau contrat au bout de trois mois.

Un porte-parole de Three a déclaré que la société proposait déjà des contrats fractionnés dans le cadre desquels les clients peuvent contracter un prêt pour payer leur appareil, distinct de leurs paiements mensuels de temps d'antenne.

L'autorité de régulation Ofcom a déclaré en décembre que 14 % des clients de la téléphonie mobile payante ayant un contrat combinant un appareil et du temps d'antenne étaient sans contrat à la fin du deuxième trimestre 2022, et qu'elle s'attendait à ce que cette proportion diminue à mesure que davantage de personnes recevraient les notifications annuelles de meilleur tarif.

(1 $ = 0,7959 livres)