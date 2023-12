(Alliance News) - Sumitomo Mitsui Financial Group Inc et Vodafone Group PLC feront équipe avec Deloitte et Nexxiot pour soutenir la manutention autonome du fret à l'échelle mondiale, ont annoncé les entreprises jeudi.

Sumitomo, société de services bancaires et financiers basée à Tokyo, et Vodafone, fournisseur de télécommunications britannique, participeront à cette collaboration par le biais de leur entreprise commune d'"économie des objets", Pairpoint.

Pairpoint a "uni ses forces" avec Deloitte LLP, la branche britannique de la société de services professionnels Deloitte Touche Tohmatsu Ltd, et avec la société zurichoise d'intelligence économique Nexxiot, "pour offrir des services numériques qui accélèrent la circulation des marchandises dans le monde entier".

Le service vise à vérifier automatiquement les données relatives au mouvement et au contenu des cargaisons, ce qui permet aux entreprises de continuer à respecter les lois commerciales tout en accélérant le traitement du fret. Cela "permettra d'accélérer les formalités douanières et portuaires et d'accélérer la transformation numérique du secteur de la logistique."

La plateforme Digital Asset Broker de Pairpoint se combinera avec KYX, qui elle-même associe les solutions de fret de Nexxiot, comme les capteurs intelligents connectés, aux services Know Your Client et Know Your Cargo de Deloitte. KYX est spécialisée dans l'optimisation des coûts de fret en permettant la collecte autonome de données sur les actifs.

Stefan Kalmund, directeur général de Nexxiot, a déclaré que l'accord "s'aligne sur notre vision de permettre l'utilisation d'actifs intelligents à partir de conteneurs d'expédition et de wagons existants... Il s'agit d'une étape importante dans le soutien de l'économie numérique du fret connecté et de la circulation mondiale des marchandises".

"Grâce à cette collaboration, nous souhaitons offrir des avantages significatifs aux acteurs du secteur de la logistique en promouvant la sécurité et la provenance des données dans l'industrie du transport maritime", a ajouté Jorge Bento, PDG de Pairpoint. "Notre objectif est d'améliorer l'efficacité de la logistique maritime et de rationaliser le dédouanement des marchandises dans les ports sans introduire de risques supplémentaires."

Les actions de Sumitomo ont clôturé en baisse de 5,3 % à 6 985,00 yens à Tokyo jeudi. Les actions de Vodafone étaient en hausse de 3,0 % à 67,12 pence chacune à Londres jeudi matin.

