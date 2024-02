Swisscom est la seule partie aux discussions concernant un rapprochement potentiel de Vodafone en Italie, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier.

Une combinaison avec les activités italiennes de Fastweb de Swisscom est la seule option sur laquelle Vodafone a travaillé après avoir rejeté en janvier une offre de fusion de ses activités italiennes avec celles d'Iliad, ont déclaré les trois sources sous le couvert de l'anonymat parce que les discussions sont privées. Iliad avait proposé une coentreprise 50-50 avec Vodafone en Italie pour créer un opérateur avec une valeur d'entreprise combinée de 14,7 milliards d'euros (15,8 milliards de dollars). Les porte-parole de Vodafone et de Swisscom se sont refusés à tout commentaire. Vodafone a déclaré le 31 janvier qu'il n'était plus en pourparlers avec Iliad, mais que les discussions "avec d'autres" se poursuivaient.

Cinq jours plus tard, dans une mise à jour commerciale, la directrice générale de Vodafone, Margherita Della Valle, a toutefois abandonné la référence à d'autres personnes et s'est contentée de dire que l'entreprise était en "discussions actives".

Comme d'autres opérateurs de télécommunications sur le marché italien de la téléphonie mobile, Vodafone est confronté à une baisse de ses revenus et à une pression croissante sur ses marges. Selon l'association professionnelle Asstel, l'intensification de la concurrence a fait chuter les recettes totales du marché italien de 21 % au cours de la dernière décennie, pour atteindre 27,1 milliards d'euros. Un accord avec Fastweb de Swisscom donnerait naissance au deuxième opérateur de téléphonie fixe à large bande d'Italie, avec une forte présence dans le segment très prisé des entreprises. Selon les analystes, cette opération se heurterait probablement à des obstacles réglementaires moins importants qu'un rapprochement avec Iliad, mais elle offrirait des avantages potentiels moindres en termes de coûts. (Reportage d'Amy-Jo Crowley, Elvira Pollina et Paul Sandle ; édition d'Anousha Sakoui et David Goodman)