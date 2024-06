(Alliance News) - La branche allemande de l'opérateur de télécommunications Vodafone Group PLC renforce son équipe de direction avec un cadre de longue date de la société de télécommunications Deutsche Telekom AG, basée à Bonn, en Allemagne.

Hagen Rickmann rejoindra le conseil d'administration de Vodafone Allemagne en mars 2025, où il sera responsable de la division des entreprises clientes, a annoncé mercredi à Düsseldorf la filiale allemande du groupe britannique Vodafone.

L'homme de 55 ans commencera à exercer une autre fonction chez Vodafone en novembre 2024, où il supervisera les activités de la clientèle d'entreprise en Allemagne, en République tchèque, en Grèce, en Irlande, au Portugal, en Albanie et en Turquie, a précisé l'entreprise. Il conservera cette fonction lorsqu'il rejoindra le conseil d'administration quatre mois plus tard, a ajouté l'entreprise.

M. Rickmann a passé 15 ans chez le concurrent basé à Bonn, dont une longue période en tant que responsable des clients d'entreprise chez Telekom Deutschland. Il devrait maintenant occuper la même fonction chez le concurrent basé à Düsseldorf.

Vodafone est sous pression, car ces dernières années, l'entreprise a perdu des parts de marché et ses concurrents Deutsche Telekom et O2 Telefonica ont pris de l'avance.

Vodafone tente de se remettre sur pied en procédant à des suppressions d'emplois et en prenant des mesures d'efficacité afin de rendre l'entreprise plus compétitive.

Le secteur de la clientèle d'entreprise représente actuellement environ 20 % du chiffre d'affaires total de Vodafone Allemagne. La direction y voit des possibilités de croissance : C'est le seul secteur d'activité dans lequel des emplois sont créés et non supprimés.

Afin de renforcer la division des entreprises clientes, le groupe Vodafone prévoit d'investir 250 millions d'euros supplémentaires dans ce segment au cours de l'exercice se terminant en mars 2025 et de créer environ 120 nouveaux emplois en Allemagne.

Les actions de Vodafone ont clôturé en baisse de 1,3 %, à 69,78 pence l'unité, mercredi à Londres. Ses actions sont 4,0 % plus basses qu'il y a un an et 46 % plus basses qu'il y a cinq ans.

source : dpa

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.