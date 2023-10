Vodafone Group PLC - fournisseur de télécommunications basé à Newbury, Berkshire - annonce que Vodafone Business division et e& ont signé un protocole d'accord pour commercialiser, vendre et servir conjointement les entreprises et les organisations du secteur public afin de soutenir leur transformation numérique. e&, ou Emirates Telecommunications Group Company PJSC, est une société de technologie et d'investissement basée aux Émirats arabes unis.

Ce protocole fait suite à un partenariat entre les deux entreprises annoncé en mai dernier. Le groupe Al-Futtaim, un conglomérat basé à Dubaï, sera leur premier client, alors qu'ils cherchent à se développer sur de nouveaux marchés.

Fanan Henriques, directeur de Vodafone Business International et EU-Cluster, déclare : "Je suis ravi que le groupe Al-Futtaim ait choisi le nouveau partenariat entre Vodafone Business et e& pour entrer dans une nouvelle ère de connectivité. Nous sommes une force puissante qui peut aider à accélérer le rythme de la transformation numérique pour de nombreux clients. Nous allons maintenant cibler les opportunités de croissance présentées par l'émergence de corridors commerciaux clés entre le Moyen-Orient et l'Europe, et les politiques macroéconomiques régionales favorables qui encouragent le déploiement de l'infrastructure numérique dans les secteurs privé et public."

Cours actuel de l'action : 77,91 pence, en hausse de 0,6 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 22

