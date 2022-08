Vodafone : Le Britannique Vodafone s'apprête à céder sa filiale hongroise pour 1,8 milliard d'euros

L'opérateur télécoms britannique Vodafone a annoncé qu'il avait conclu des accords avec 4iG Public Limited Company et Corvinus Zrt, société holding d'État hongroise concernant la vente potentielle de 100% de Vodafone Magyarország Távközlési Zrt pour un montant total en espèces équivalent à une valeur d'entreprise de 715 milliards de forints hongrois (1,8 milliard d'euros). Cela représente un multiple de 9,1x l'Ebitda ajusté pour la période de 12 mois se terminant le 31 mars 2022.



Vodafone Hungary est l'un des principaux opérateurs de réseaux convergents en Hongrie. Une alliance avec 4iG créera le numéro 2 des communications mobiles et fixes avec des capacités TIC (technologies de l'information et des communications) plus larges. Cette opération s'inscrit également dans l'objectif de l'État hongrois de créer un champion national des TIC.



L'activité de services partagés de Vodafone en Hongrie - VOIS - n'est pas incluse dans le périmètre de la transaction et elle continuera à fournir des services aux autres sociétés opérationnelles de Vodafone.



Les parties visent une conclusion de la transaction, soumise par ailleurs aux diligences et autorisations réglementaires d'usage, d'ici la fin de 2022.