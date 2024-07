(Alliance News) - Vodafone Group PLC a annoncé mercredi une extension "significative" de son accord actuel entre Vodafone UK Ltd et Virgin Media O2 UK Ltd.

Vodafone UK et Virgin Media O2 ont convenu d'étendre et d'améliorer leur accord de partage de réseau mobile existant depuis plus d'une décennie.

Vodafone a déclaré que l'accord assurait la stabilité du projet de fusion entre Vodafone UK et Three UK. Il a toutefois ajouté que "de nombreux éléments" de l'accord sont indépendants de l'issue de la fusion.

Ahmed Essam, directeur général des marchés européens chez Vodafone, a déclaré : "Grâce à cet accord et à notre fusion avec Three, nous allons transformer durablement l'expérience mobile de plus de 50 millions de clients au Royaume-Uni, en apportant des améliorations significatives au réseau, notamment un plus grand choix, une meilleure qualité et une plus grande couverture dans tout le pays.

"Ces avantages s'étendent aux clients MVNO de détail et de gros. Le projet de fusion, ainsi que cet accord, stimuleront la concurrence en créant un troisième acteur fort sur le marché britannique de la téléphonie mobile et amélioreront l'équilibre des fréquences détenues, en égalisant les conditions de concurrence entre les opérateurs de téléphonie mobile du Royaume-Uni".

Lutz Schuler, directeur général de Virgin Media O2, a quant à lui commenté l'accord : "Ce nouvel accord avec Vodafone garantit que le choix, la performance, la couverture et la concurrence des réseaux mobiles de qualité seront renforcés au profit de millions de consommateurs, d'entreprises et de nos partenaires opérateurs de téléphonie mobile dans tout le pays.

Les actions de Vodafone étaient en hausse de 0,5 %, à 69,32 pence chacune, mercredi matin à Londres.

Par Tom Budszus, rédacteur en chef d'Alliance News

