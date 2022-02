Vodafone : aurait reçu une offre d'Iliad pour ses activités en Italie

Iliad aurait formulé la semaine passée une offre pour racheter les activités italiennes de Vodafone, a rapporté Bloomberg, citant des sources anonymes proches du dossier. Le montant de l'offre n'a pas été divulgué. Les premières rumeurs d'un rapprochement entre ces deux groupes en Italie remontent à janvier, mais la volonté d'une consolidation sur ce marché très fragmenté et aux faibles marges est plus ancienne. Plus largement, Vodafone recherche également des partenaires au Royaume-Uni, en Espagne et au Portugal, a déclaré mercredi le directeur général Nick Read.