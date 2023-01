Vodafone conclut des conditions contraignantes pour la vente de Vodafone Hongrie

(Alliance News) - Vodafone Group PLC a déclaré lundi qu'il avait désormais conclu des conditions contraignantes pour la vente de Vodafone Hungary aux acheteurs locaux 4iG Public Ltd et Corvinus Zrt.

L'entreprise de télécommunications basée à Berkshire, en Angleterre, a déclaré que les deux sociétés avaient achevé la diligence raisonnable relative à la vente, pour laquelle Vodafone devrait recevoir 1,7 milliard d'euros.

Vodafone a l'intention d'utiliser le produit de la vente pour rembourser ses dettes.

"Cette combinaison établit un opérateur convergent à grande échelle dans le domaine des communications mobiles et fixes et soutient l'objectif du gouvernement hongrois de créer un champion national des technologies de l'information et des communications", a déclaré Margherita Della Valle, directrice générale par intérim.

Corvinus est une société holding d'État hongroise.

"L'entité combinée augmentera la concurrence et accélérera les investissements dans la numérisation en cours de la Hongrie", a ajouté Mme Della Valle.

L'achèvement de la transaction devrait avoir lieu en janvier 2023.

Les actions Vodafone se négociaient en baisse de 0,9 % à 87,90 pence chacune à Londres lundi matin.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

