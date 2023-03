Vodafone : départ du DG de la filiale d'entreprises

Vodafone a annoncé le départ de Vinod Kumar, le directeur général de sa filiale de services aux entreprises, Vodafone Business, ce dernier souhaitant donner une autre orientation à sa carrière.



L'opérateur britannique de téléphonie mobile précise que son départ n'interviendra pas avant la fin de l'année, ce permettre au cadre dirigeant de se focaliser dans l'intervalle sur le développement des activités du groupe dans l'Internet des Objets (IoT).



Le nom de son successeur sera communiqué ultérieurement.



Vinod Kumar avait rejoint Vodafone en 2019 et rapidement intégré le comité exécutif du groupe. Sous son impulsion, Vodafone a pu accélérer sa croissance dans les services professionnels, surperformant même ses rivaux dans le domaine, grâce à son expansion en Europe et en Afrique et à la commercialisation d'offres destinées aussi bien aux grandes multinationales qu'aux PME.



Cotée à la Bourse de Londres, l'action Vodafone cédait 0,2% suite à l'annonce de son départ.



