Vodafone développe un programme de financement lié aux émissions pour ses fournisseurs

(Alliance News) - Vodafone Group PLC a déclaré mardi qu'il avait uni ses forces à celles de la société environnementale à but non lucratif CDP pour développer un cadre qui encouragera les fournisseurs à réduire leurs émissions de carbone.

L'entreprise de télécommunications basée à Newbury, en Angleterre, a expliqué que le cadre se compose de 12 critères tirés de l'enquête annuelle sur la performance environnementale du CDP, concernant spécifiquement les émissions de gaz à effet de serre dans la chaîne d'approvisionnement. Ce cadre servira ensuite de base à un nouveau programme de financement de la chaîne d'approvisionnement lié à l'environnement, a déclaré Vodafone.

L'entreprise a expliqué : "Les fournisseurs de Vodafone seront invités à communiquer leur score de performance environnementale à leur fournisseur de financement de la chaîne d'approvisionnement, ce qui leur permettra de bénéficier de taux de financement préférentiels en fonction de leur classement.

"Le cadre sera initialement proposé aux fournisseurs, profitant du programme de financement de la chaîne d'approvisionnement de Vodafone par l'intermédiaire de [Citigroup Inc], et Vodafone ouvrira le cadre à une plus grande variété de fournisseurs et à leurs fournisseurs de financement de la chaîne d'approvisionnement plus tard dans l'année."

Vodafone estime que les taux préférentiels de financement de la chaîne d'approvisionnement encourageront les fournisseurs à soumettre des données sur leurs performances environnementales, à réduire leurs émissions de carbone en général et à contribuer à la réalisation de ses objectifs en matière d'émissions de type 3.

Les émissions de type 3 sont des émissions qui ne sont pas directement produites par une entreprise, mais qui sont liées à son activité commerciale.

Les actions de la société cotée au FTSE 100 étaient en baisse de 0,2 % à 92,50 pence mardi matin à Londres.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

