(Alliance News) - Vodafone PLC a fait état mardi d'un retour à la croissance en Allemagne, en présentant des résultats annuels légèrement supérieurs à ses attentes.

Les actions de Vodafone ont augmenté de 2,5% à 71,72 pence à Londres mardi matin.

Le fournisseur de télécommunications basé à Newbury, Berkshire, a déclaré que le bénéfice avant impôt a chuté de 88% à 1,62 milliard d'euros au cours de l'exercice financier qui s'est terminé le 31 mars, contre 13,07 milliards d'euros l'année précédente.

Vodafone a déclaré que cela reflétait principalement les cessions d'activités au cours de l'exercice précédent, en particulier la plus-value de 8,6 milliards d'euros réalisée sur la cession de Vantage Towers.

Le chiffre d'affaires a baissé de 2,5 % à 36,72 milliards d'euros, contre 37,67 milliards d'euros l'année précédente, en raison des cessions de Vantage Towers, Vodafone Hungary et Vodafone Ghana au cours de l'exercice précédent et des effets de change défavorables.

Le chiffre d'affaires des services du groupe a augmenté de 6,3 %, passant de 30,32 milliards d'euros à 29,91 milliards d'euros, grâce à la croissance de l'Europe, de l'Afrique et de la division Business, a déclaré Vodafone.

Le bénéfice par action diluée est tombé à 4,44 centimes d'euro, contre 43,51 centimes.

Vodafone a déclaré un dividende total inchangé de 9,0 cents par action, dont un dividende final de 4,5 cents.

La société a confirmé qu'elle rebasera son dividende annuel à 4,5 centimes d'euro par action à partir de l'exercice 2025, avec l'ambition de "l'augmenter au fil du temps".

"Le nouveau dividende a été fixé à un niveau durable, qui garantit une couverture appropriée des flux de trésorerie et une flexibilité suffisante pour investir dans l'entreprise en vue de sa croissance", a déclaré Vodafone.

Vodafone a fait cet engagement en mars lorsqu'il a annoncé la vente de ses activités italiennes à Swisscom AG pour 8 milliards d'euros.

Vodafone a déclaré que ses activités en Allemagne avaient renoué avec la croissance, le chiffre d'affaires des services ayant augmenté de 0,2 % pour l'ensemble de l'année et de 0,6 % pour le quatrième trimestre. Toutefois, le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation, amortissement et perte ajustée est resté sous pression, diminuant de 5,8 % en raison de l'augmentation des coûts de l'énergie et d'autres coûts inflationnistes, a fait remarquer Vodafone.

L'entreprise a souligné l'accélération continue du chiffre d'affaires interentreprises tout au long de l'année, avec une croissance de 5,0 %, soutenue par une forte demande de services numériques.

La directrice générale, Margherita Della Valle, a déclaré que Vodafone était "en train de réaliser une croissance sur tous nos marchés en Europe et en Afrique".

Elle a ajouté que les résultats étaient "légèrement supérieurs aux attentes", mais a souligné qu'il restait encore beaucoup à faire.

"Nous allons intensifier nos investissements dans l'expérience client, améliorer notre performance sous-jacente en Allemagne et accélérer notre dynamique dans le secteur des entreprises, tout en continuant à simplifier nos opérations dans l'ensemble du groupe. Nous transformons fondamentalement Vodafone pour la croissance", a-t-elle ajouté.

Pour l'exercice 2025, Vodafone prévoit un Ebitdaal ajusté d'environ 11 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible ajusté d'au moins 2,4 milliards d'euros.

Pour l'exercice 2024, Vodafone a annoncé un Ebitdaal ajusté de 11,02 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible ajusté de 2,60 milliards d'euros.

Vodafone a déclaré que ses priorités pour l'année à venir comprennent : l'intensification de sa performance opérationnelle en Allemagne ; la poursuite du renforcement de ses capacités dans Vodafone Business ; l'achèvement de la commercialisation de ses opérations partagées ; et l'achèvement de la transformation de son portefeuille en vol.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

