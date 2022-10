Vodafone est en pourparlers avancés pour finaliser la vente de la participation dans Vantage d'ici le 15 novembre - sources

Le groupe britannique de télécommunications évalue des propositions visant à réduire de moitié sa participation de près de 82 % dans Vantage Towers, cotée à Francfort, ou à en vendre seulement 25 %, afin de libérer des liquidités et de répondre aux pressions exercées par les activistes en faveur d'un remaniement de l'entreprise et d'une amélioration de sa rentabilité, ont déclaré les sources, sous couvert d'anonymat.

Les actions de Vantage Towers - dont la valeur marchande s'élève à 13 milliards d'euros (12,7 milliards de dollars) - ont chuté de 18,3 % depuis le début de l'année, ce qui en fait une cible attrayante pour les soumissionnaires - dont un consortium de sociétés d'investissement KKR et Global Infrastructure Partners (GIP) - qui souhaitent investir dans une entreprise à l'abri de la récession en bénéficiant d'une décote, ont indiqué les sources.

Vodafone, KKR et GIP n'étaient pas immédiatement disponibles pour des commentaires, tandis que Vantage a refusé de commenter.

Les conseillers de Vodafone ont demandé aux soumissionnaires d'effectuer une vérification préalable dans les semaines à venir et de soumettre des offres contraignantes en novembre, selon les sources, tout en précisant qu'aucun accord n'est certain et que le délai peut encore être dépassé.

(1 $ = 1,0280 euros)