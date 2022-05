Vodafone est en pourparlers pour fusionner sa branche britannique avec Three de CK Hutchison -FT

Vodafone Group Plc est en pourparlers pour fusionner ses opérations britanniques avec Three UK, qui appartient à CK Hutchison Holdings Ltd, basé à Hong Kong, a rapporté le Financial Times https://on.ft.com/39UVwse mercredi, citant des personnes ayant une connaissance directe de la question.

La structure exacte en discussion n'a pas pu être apprise, selon le rapport.

Vodafone s'est refusé à tout commentaire. Three UK n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de bureau.

Cette décision intervient alors que Vodafone fait face à la pression du plus grand fonds activiste d'Europe, Cevian Capital, qui souhaite simplifier son portefeuille, améliorer sa stratégie sur les marchés clés et augmenter les rendements.

Le directeur général du groupe de télécommunications, Nick Read, avait déclaré en février que l'entreprise cherchait à fusionner avec ses rivaux sur plusieurs marchés européens, poussée par des signaux plus favorables des régulateurs qui ont réalisé la valeur des investissements dans les réseaux pendant la pandémie de COVID-19.