Vodafone et CK Hutchison dévoilent une méga-fusion dans la téléphonie mobile au Royaume-Uni

(Alliance News) - Vodafone Group PLC et CK Hutchison Holdings Ltd ont annoncé mercredi une fusion de leurs activités de télécommunications au Royaume-Uni, à la suite de pourparlers entamés l'année dernière.

Les actions de Vodafone étaient en hausse de 3,6 % à 75,03 pence chacune à Londres mercredi en fin de matinée, parmi les meilleures performances du FTSE 100. CK Hutchison a clôturé en baisse de 0,5 % à 48,85 HKD à Hong Kong.

Les entreprises combineront leurs activités au Royaume-Uni, Vodafone détenant 51 % et CK Hutchison 49 % de l'entreprise combinée.

CK Hutchison est un conglomérat de Hong Kong spécialisé dans les télécommunications, les ports, les infrastructures et la vente au détail. Il est propriétaire de Three UK. Vodafone est un opérateur de télécommunications basé à Newbury, en Angleterre.

Vodafone et CK Hutchison disposent respectivement d'options d'achat et de vente qui, si elles sont exercées, permettront à Vodafone d'acquérir la participation de 49 % de CK Hutchison.

Aucune des deux entreprises ne paiera de contrepartie en espèces pour la fusion, mais elles s'endetteront. Vodafone s'endettera à hauteur de 4,3 milliards de livres sterling et Three UK à hauteur de 1,7 milliard de livres sterling.

L'opération devrait être finalisée avant la fin de l'année 2024.

Vodafone a déclaré : "En disposant plus rapidement d'un réseau 5G de premier ordre, la fusion apportera jusqu'à 5 milliards de livres sterling par an de bénéfices économiques d'ici 2030, créera des emplois et soutiendra la transformation numérique des entreprises britanniques. Toutes les écoles et tous les hôpitaux du Royaume-Uni auront accès à un réseau 5G autonome d'ici 2030."

Les entreprises ont expliqué que la transaction devrait entraîner des "gains d'efficacité substantiels". Ceux-ci devraient s'élever à plus de 700 millions de livres sterling de synergies annuelles en termes de coûts et de dépenses d'investissement d'ici la cinquième année complète suivant l'achèvement de l'opération.

Margherita Della Valle, directrice générale de Vodafone, a déclaré que la fusion de Vodafone UK et de Three UK était "excellente pour les clients, pour le pays et pour la concurrence".

"Elle est transformatrice car elle créera un réseau 5G meilleur de sa catégorie - voire meilleur d'Europe - proposant aux clients une expérience supérieure. En tant que pays, le Royaume-Uni bénéficiera de la création d'un opérateur durable, fortement compétitif et de troisième envergure - avec un plan d'investissement dans le réseau de 11 milliards de livres sterling - qui stimulera la croissance, l'emploi et l'innovation. Pour Vodafone, cette transaction change la donne sur notre marché national.

M. Della Valle occupe depuis peu le poste de directeur général de Vodafone. En avril, Vodafone a confirmé la nomination de Margherita Della Valle au poste de PDG, en remplacement du président Jean-François van Boxmeer, qui assumait les responsabilités temporaires de PDG intérimaire du groupe.

Les discussions autour de la fusion potentielle ont fait les gros titres depuis le mois d'octobre, lorsque Vodafone a confirmé l'éventualité de pourparlers.

Puis, mercredi dernier, Reuters a rapporté qu'une annonce était attendue dès vendredi dernier ou au début de cette semaine. Selon l'agence de presse, ce rapprochement de 15 milliards de livres sterling devrait donner naissance au plus grand opérateur de téléphonie mobile du pays, avec 27 millions de clients.

Le duo aura pour rivaux BT Group PLC et Virgin Media-O2. Ce dernier est une joint-venture détenue par Liberty Global PLC et Telefonica SA.

