Vodafone et CK Hutchison sur le point de dévoiler un accord de 15 milliards de livres sterling

(Alliance News) - Vodafone Group PLC et CK Hutchison Holdings Ltd sont sur le point de dévoiler un partenariat de 15 milliards de livres sterling dans le secteur de la téléphonie mobile au Royaume-Uni, a rapporté le Financial Times jeudi.

CK Hutchison est un conglomérat de Hong Kong spécialisé dans les télécommunications, les ports, les infrastructures et la vente au détail. Vodafone est un opérateur de télécommunications basé à Newbury, en Angleterre.

L'accord devrait être annoncé ce mois-ci, après la nomination de Margherita Della Valle au poste de directrice générale de Vodafone, selon le journal.

Vodafone et CK Hutchison sont sur le point de se mettre d'accord sur un regroupement de leurs activités de télécommunications au Royaume-Uni pour un montant de 15 milliards de livres sterling, ce qui donnerait naissance au plus grand opérateur de téléphonie mobile du pays, avec 28 millions de clients, a rapporté le FT, citant "trois personnes proches de l'affaire".

L'opération devrait permettre d'évaluer les capitaux propres du groupe combiné à environ 9 milliards de livres sterling, selon le journal. La nouvelle société aurait une dette d'environ 6 milliards de livres sterling, ce qui porterait sa valeur d'entreprise à environ 15 milliards de livres sterling.

Dans une déclaration commune datant d'octobre, Vodafone a confirmé qu'elle était en pourparlers avec CK Hutchison au sujet d'un éventuel regroupement de Vodafone UK et de Three UK.

La transaction proposée impliquerait que les deux entreprises combinent leurs activités au Royaume-Uni, Vodafone détenant 51 % et son partenaire CK Hutchison 49 % de l'entreprise combinée.

En temps utile, Vodafone avait toutefois souligné qu'"il n'y a aucune certitude" qu'une transaction avec CK Hutchison soit finalement approuvée.

La semaine dernière, Vodafone a confirmé la nomination de M. Della Valle au poste de directeur général, en remplacement du président Jean-François van Boxmeer, qui assumait les responsabilités temporaires de directeur général intérimaire du groupe.

M. Della Valle restera directeur financier du groupe jusqu'à ce qu'un successeur lui soit trouvé.

Les actions de Vodafone étaient en baisse de 0,8 % à 95,42 pence chacune à Londres jeudi en fin de matinée. CK Hutchison a clôturé en hausse de 3,4 % à 54,45 HKD à Hong Kong.

