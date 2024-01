(Alliance News) - Vodafone Group PLC et Microsoft Corp ont annoncé mardi un nouveau partenariat stratégique axé sur la stratégie cloud, les services numériques et l'intelligence artificielle générative.

Vodafone a déclaré que cet accord "d'une grande portée" s'appuiera sur les forces respectives des deux entreprises pour offrir des plateformes numériques à grande échelle à plus de 300 millions de clients en Afrique et en Europe.

"Aujourd'hui, Vodafone a pris un engagement audacieux pour l'avenir numérique de l'Europe et de l'Afrique", a déclaré Margherita Della Valle, directrice générale de Vodafone. "Ce partenariat stratégique unique avec Microsoft accélérera la transformation numérique de nos clients professionnels, en particulier les petites et moyennes entreprises, et améliorera la qualité de l'expérience client pour les consommateurs."

Vodafone a déclaré qu'il prévoyait d'investir 1,5 milliard de dollars au cours de la prochaine décennie dans le développement de services de cloud et d'IA axés sur le client avec Microsoft, cette dernière utilisant les services de connectivité fixe et mobile de Vodafone.

Microsoft investira quant à lui dans la plateforme de connectivité gérée de l'internet des objets de Vodafone, qui, selon Vodafone, deviendra une activité autonome distincte d'ici avril de cette année.

En outre, les deux entreprises ont l'intention d'utiliser "la dernière" IA générative pour "fournir une expérience client hautement personnalisée et différenciée sur plusieurs canaux", en utilisant Microsoft Azure OpenAI sur tous les points de contact avec les clients de Vodafone.

Microsoft a également l'intention d'améliorer "l'accélération numérique" en Afrique en desservant le marché "mal desservi" des petites et moyennes entreprises. Elle prévoit également d'utiliser Azure pour héberger la plateforme technologique financière M-Pesa de Vodafone, afin d'aider à lancer de nouvelles applications "cloud-native" et d'augmenter l'échelle de la plateforme.

Le président-directeur général de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré : "Cette nouvelle génération d'IA va ouvrir de nouvelles opportunités pour toutes les organisations et tous les secteurs d'activité à travers le monde.

"Nous sommes ravis qu'avec Vodafone nous appliquions les dernières technologies de cloud et d'IA pour améliorer l'expérience client de centaines de millions de personnes et d'entreprises, créer de nouveaux produits et services, et accélérer la transition de l'entreprise vers le cloud".

Mardi matin à Londres, les actions de Vodafone étaient en hausse de 0,5 % à 67,46 pence. À New York, Microsoft a clôturé en hausse de 1,0 % à 388,47 USD vendredi, les marchés américains étant fermés lundi pour la journée Martin Luther King Jr.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

