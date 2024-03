(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres devrait ouvrir en légère baisse ce vendredi, ce qui pourrait constituer une fin de semaine mitigée, les prix à la production américains ayant été élevés, ce qui a mis à mal l'appétit pour le risque de part et d'autre de l'Atlantique.

Les chiffres de jeudi ont montré que les prix à la production américains ont augmenté de 1,6 % en février par rapport à l'année précédente, ce qui est supérieur à la prévision de 1,1 %. En janvier, les prix avaient augmenté de 1,0 % en glissement annuel.

Par ailleurs, les ventes au détail ont augmenté de 0,6 % en février par rapport à janvier. Elles étaient attendues en hausse de 0,8 %, selon FXStreet, après avoir chuté de 1,1 % en janvier par rapport à décembre.

Le Département américain du travail a également publié son premier rapport hebdomadaire sur l'emploi jeudi.

Au cours de la semaine se terminant le 9 mars, le chiffre avancé pour les demandes initiales corrigées des variations saisonnières était de 209 000, soit une diminution de 1 000 par rapport au total révisé de la semaine précédente. Le niveau de la semaine précédente a été révisé à la baisse de 7 000 par rapport à 217 000.

Ce chiffre est inférieur au consensus du marché qui prévoyait une augmentation des demandes initiales d'emploi à 218 000.

"Compte tenu d'une série de données américaines très mitigées hier, le fait que les rendements du Trésor américain aient choisi d'augmenter de manière significative, plutôt que de chuter ou de se contenter d'un mouvement latéral, donne une idée de l'état d'esprit actuel du marché. L'hypothèse d'une réduction en juin n'est plus prise en compte qu'à 65 %. Il y a un mois, elle était plus qu'entièrement prévue. Notre opinion demeure que la Fed est toujours encline à réduire ses taux lors de la réunion de juin", ont commenté les analystes d'ING.

La prochaine décision de la Réserve fédérale aura lieu mercredi, et celle de la Banque d'Angleterre un jour plus tard.

Au Royaume-Uni, les rachats d'actions ont été nombreux : la société de télécommunications Vodafone, l'investisseur technologique Scottish Mortgage et la société de technologie publicitaire Nexxen, cotée sur l'AIM, ont tous annoncé des plans de rachat d'actions. Bodycote, quant à elle, a déclaré qu'elle allait lancer le rachat d'actions qu'elle avait annoncé en janvier.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en baisse de seulement 1,0 point 7 742,15

----------

Hang Seng : en baisse de 1,5 % à 16 701,70

Nikkei 225 : en baisse de 0,3 % à 38 707,64

S&P/ASX 200 : en baisse de 0,6 % à 7 670,30

----------

DJIA : clôture en baisse de 137,66 points, 0,4%, à 38 905,66

S&P 500 : clôture en baisse de 0,3% à 5 150,48

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 0,3% à 16 128,53

----------

EUR : baisse à 1,0882 USD (1,0887 USD)

GBP : en hausse à 1,2741 USD (1,2737 USD)

USD : hausse à 148,42 JPY (148,25 JPY)

OR : hausse à 2 168,09 USD l'once (2 154,76 USD)

(Brent : en hausse à 85,12 USD le baril (84,91 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les principaux événements économiques de vendredi sont encore à venir :

12:30 SAT Prix des importations et des exportations américaines

12:30 SAT Indice manufacturier de l'état de l'empire de New York

13:15 SAT Production industrielle américaine

14:00 SAT Indice du Michigan sur le moral des consommateurs américains

----------

Le premier ministre britannique, Rishi Sunak, a exclu la tenue d'élections générales le 2 mai, date à laquelle les électeurs se rendront aux urnes pour les élections locales. Le premier ministre s'était jusqu'à présent montré réticent à faire des déclarations définitives sur la date des élections générales, se contentant de dire que son "hypothèse de travail" était qu'elles auraient lieu au cours du second semestre de l'année. Mais dans une interview accordée à ITV News West Country, M. Sunak a définitivement exclu la tenue d'élections générales le 2 mai. Il a déclaré : "Dans quelques semaines, nous aurons des élections pour les commissaires de police et de criminalité, pour les conseils locaux, pour les maires à travers le pays - ce sont des élections importantes". À la question de savoir s'il y aurait des élections générales le même jour, il a répondu : "Il n'y aura pas d'élections le même jour : "Il n'y aura pas d'élections ce jour-là. Cette déclaration mettra un terme aux spéculations croissantes à Westminster selon lesquelles le premier ministre se préparait à convoquer des élections générales pour les faire coïncider avec les élections locales, dans le but de tirer un avantage dans les urnes de la réduction de l'assurance nationale annoncée dans le cadre du budget.

----------

Les relations entre l'Irlande et les États-Unis ne pourraient être plus fortes, a déclaré le premier ministre irlandais. À la veille d'une réunion bilatérale avec le président américain Joe Biden, Leo Varadkar a assisté à un événement organisé à la résidence de l'ambassadeur irlandais à Washington DC. S'exprimant à cette occasion, M. Varadkar a déclaré : "Cent ans de relations diplomatiques officielles ont permis de tisser une relation plus forte et plus profonde que jamais. Il a également célébré les relations commerciales bilatérales établies de longue date entre les deux pays, soulignant qu'il était "fier" que l'Irlande soit l'un des dix premiers investisseurs aux États-Unis. Vendredi, M. Varadkar rencontrera la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, avant une rencontre bilatérale avec M. Biden à la Maison Blanche. Il rencontrera également le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, au Capitole. Dimanche, le Taoiseach Varadkar offrira également à M. Biden un bol de trèfle dans le cadre d'une tradition annuelle marquant la Saint-Patrick.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

Jefferies relève Mondi à "acheter" (hold) - objectif de prix 1 650 pence

----------

Morgan Stanley relève Smurfit Kappa à "surpondérer" (equal-weight) - objectif de cours 4.000 (3.200) pence

----------

HSBC relève Deliveroo à 'acheter' - objectif de cours 150 pence

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

Le constructeur de maisons Berkeley Group a confirmé ses prévisions pour l'exercice en cours, ainsi que ses perspectives pour la fin de l'année. Il s'attend toujours à un bénéfice total avant impôts d'au moins 1,5 milliard de livres sterling pour les trois années se terminant le 30 avril, y compris un résultat de 550 millions de livres sterling pour l'exercice en cours, selon le consensus. Pour la période allant du 1er novembre au 29 février, qui constitue une partie du second semestre, Berkeley a déclaré que son taux de vente était "cohérent" avec celui du premier semestre, soit environ un tiers de moins d'une année sur l'autre. L'entreprise a ajouté : "Le niveau des demandes est bon, les clients espérant que l'incertitude politique et économique actuelle s'estompe et que les taux d'intérêt commencent à baisser. Les prix sont restés stables sur l'ensemble de nos sites au cours de la période et supérieurs aux niveaux du plan d'affaires, tandis que l'inflation des coûts de construction est négligeable dans la plupart des corps de métier".

----------

L'autorité britannique de surveillance de la concurrence a déclaré qu'elle réfléchissait à la question de savoir si le projet de rapprochement entre Barratt Developments et Redrow dans le secteur de la construction de logements entraînerait une "diminution substantielle de la concurrence" dans le secteur. Elle invite les intéressés à lui faire part de leurs observations sur l'opération jusqu'au 2 avril. "Cette invitation à commenter est la première partie du processus de collecte d'informations de la CMA", a ajouté l'autorité de la concurrence et des marchés. Le duo a annoncé l'opération de rachat le mois dernier. Selon l'offre de Barratt, chaque actionnaire de Redrow recevra 1,44 nouvelle action Barratt pour chaque action Redrow. À l'issue de l'opération, les actionnaires de Redrow détiendront environ 33 % du groupe combiné, tandis que les actionnaires de Barratt en détiendront environ 67 %.

----------

Scottish Mortgage Investment Trust a mis de côté 1 milliard de livres sterling pour des rachats d'actions au cours des deux prochaines années, et l'investisseur axé sur le secteur technologique a salué les "solides résultats opérationnels" de son portefeuille. Le flux de trésorerie disponible des sociétés du portefeuille a "plus que doublé au cours de l'année écoulée", a-t-il ajouté. Scottish Mortgage a ajouté : "Collectivement, les entreprises du portefeuille se sont adaptées à un coût du capital plus élevé et financent leur croissance future. Dans ce contexte et après avoir renforcé le bilan de la société, le conseil d'administration a l'intention de prendre des mesures plus concertées pour réduire la décote par rapport à la valeur de l'actif net à laquelle les actions de la société continuent d'être négociées". Scottish Mortgage détient des participations dans des entreprises telles que Nvidia, Amazon, Meta Platforms et Tesla. Le gérant Tom Slater a déclaré : "Nous détenons un portefeuille d'entreprises établies qui connaissent une expansion rapide, propulsée par des tendances structurelles durables. Les progrès réalisés dans les technologies fondamentales débouchent sur de nouveaux produits, services et modèles d'entreprise passionnants. Ces entreprises publiques et privées bien financées façonnent l'avenir de l'économie. Le marché boursier n'a pas encore pleinement reconnu leurs progrès, ce qui nous donne l'occasion d'acheter le portefeuille à un prix inférieur à sa valeur de marché. Ce faisant, nous pouvons fournir des liquidités et augmenter les rendements pour nos actionnaires. Nous avons l'intention de saisir cette opportunité avec conviction".

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Volution Group a augmenté son dividende et a annoncé une amélioration de ses résultats semestriels. La société spécialisée dans les solutions d'efficacité énergétique pour la qualité de l'air intérieur a déclaré que le bénéfice avant impôts pour les six mois se terminant le 31 janvier a augmenté de 28 %, passant de 22,6 millions de livres sterling à 29 millions de livres sterling. Le chiffre d'affaires a augmenté de 6,3 %, passant de 162,3 millions de livres sterling à 172,5 millions de livres sterling. En outre, la société a augmenté son dividende intérimaire de 12 %, passant de 2,5 à 2,8 pence par action. Son offre axée sur le résidentiel au Royaume-Uni a mené la charge, malgré la faiblesse d'une division "difficile" de fabricants d'équipement d'origine au Royaume-Uni, ainsi que de l'Europe continentale. "Nous avons réalisé de solides progrès au cours du premier semestre, dans un contexte de hausse des taux d'intérêt et d'affaiblissement de la demande de nouvelles constructions. Le secteur résidentiel britannique a une fois de plus été le plus performant, le renforcement de la réglementation et la forte demande de logements sociaux continuant à stimuler les niveaux d'activité. Notre plus grande exposition à la rénovation a soutenu la croissance organique du chiffre d'affaires au cours de la période, et la croissance inorganique a été forte en raison de la bonne performance de nos récentes acquisitions", a déclaré le directeur général Ronnie George. Volution s'attend à ce que le bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année soit "légèrement supérieur au consensus" de 26,1 pence. Pour le premier semestre, son BPA ajusté de base a augmenté de 10 %, passant de 12,4 pence à 13,7 pence, tandis que son BPA ajusté dilué a augmenté de 11 %, passant de 12,2 pence à 13,5 pence.

----------

Le fournisseur de traitements thermiques et de services spécialisés dans le traitement thermique Bodycote a augmenté son dividende, saluant "une nouvelle année de forte croissance". Le chiffre d'affaires de 2023 a augmenté de 7,9 %, passant de 743,6 millions de livres sterling à 802,5 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 17 %, passant de 95,3 millions de livres sterling à 111,7 millions de livres sterling. Bodycote a augmenté son dividende final de 7,4 %, passant de 14,9 à 16,0 pence par action, ce qui porte le total annuel à 22,7 pence, soit une augmentation de 6,6 % par rapport à 21,3 pence. La société a également indiqué qu'elle avait lancé le programme de rachat d'actions de 60 millions de livres sterling qu'elle avait dévoilé en janvier. Bodycote a ajouté : "Malgré l'incertitude macroéconomique, nous prévoyons de réaliser de nouveaux progrès en 2024. Nous prévoyons une réduction du niveau des surcharges énergétiques, reflétant la poursuite de la normalisation des prix de l'énergie. En 2024, nous devrions faire un pas de plus vers notre objectif de marge à moyen terme de plus de 20 %."

----------

Le détaillant WH Smith a choisi Max Izzard, de Burberry, comme prochain directeur financier. M. Izzard remplace Robert Moorhead, qui quitte ses fonctions après "plus de 20 ans" chez WH Smith. M. Moorhead quitte le conseil d'administration le 30 novembre et M. Izzard y siègera un peu plus tard, bien qu'il ait rejoint WH Smith le 1er septembre. M. Izzard est premier vice-président du groupe et de la finance d'entreprise chez Burberry.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

La société de technologie publicitaire Nexxen International prévoit un rachat d'actions de 50 millions d'USD. Ce rachat nécessite l'accord de ses prêteurs bancaires. L'entreprise a ajouté : "Nexxen est tenue de se conformer à la nouvelle réglementation israélienne qui exige que l'entreprise attende l'expiration d'une période d'objection des créanciers avant que le nouveau programme de rachat d'actions ordinaires ne puisse entrer en vigueur. La nouvelle réglementation israélienne remplace l'approbation obligatoire d'un tribunal israélien qui était en vigueur avant la nouvelle réglementation, ce qui a pour effet de raccourcir le processus d'autorisation".

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.