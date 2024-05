(Alliance News) - Vodafone Group PLC et Zegona Communications PLC ont annoncé vendredi que Zegona avait finalisé l'acquisition de Vodafone Espagne, avec la nomination de Jose Garcia, vétéran des télécommunications, au poste de directeur général.

Zegona, un investisseur basé à Londres dans les secteurs des télécommunications, des médias et de la technologie en Europe, a également déclaré qu'il prévoyait de modifier la date de clôture de son exercice au 31 mars au lieu du 31 décembre, de sorte qu'après la publication de ses résultats semestriels, son prochain rapport annuel couvrira les 15 mois se terminant à cette date.

Vodafone a annoncé son accord pour vendre Vodafone Spain, officiellement nommé Vodafone Holdings Europe SLU, à Zegona en octobre 2023 pour 4,1 milliards d'euros en espèces et environ 900 millions d'euros en actions préférentielles rachetables.

Vendredi après-midi à Londres, les actions Vodafone étaient en hausse de 0,3 % à 75,00 pence. Les actions Zegona étaient en hausse de 1,2 % à 263,00 pence chacune.

Dans le cadre de l'opération, Vodafone a également accepté de fournir "certains services" à Vodafone Spain une fois l'opération achevée. Vendredi, Vodafone a déclaré qu'elle continuerait à être présente en Espagne par l'intermédiaire de son "centre d'innovation" de Malaga.

Les deux entreprises ont conclu divers accords transitoires et à long terme, notamment un accord de licence de marque permettant l'utilisation de la marque Vodafone en Espagne pendant une période pouvant aller jusqu'à dix ans après la réalisation de l'opération.

Les autorités espagnoles ont autorisé la transaction, classée selon les règles de cotation en bourse comme une prise de contrôle inversée de Zegona, au début du mois de mai. Sous leur nouvelle forme élargie, les actions de Zegona seront réadmises à la négociation sur le marché principal de Londres lundi.

Nous avons maintenant achevé l'acquisition de Vodafone Spain et nous sommes impatients de transformer l'entreprise et de la remettre sur la voie de la croissance", a déclaré le président-directeur général de Zegona, Eamonn O'Hare, qui a ajouté : "Grâce à notre expérience éprouvée, nous sommes en mesure d'offrir un service de qualité à nos clients et à nos clients : "Grâce à notre expérience, nous sommes convaincus que nous améliorerons les performances de Vodafone Spain tout en apportant une valeur significative aux actionnaires."

Vendredi également, Zegona a annoncé la nomination de Jose Garcia en tant que nouveau PDG de Vodafone Spain. Il était auparavant PDG d'Euskatel SA, une société investie par Zegona, un opérateur de télécommunications dans la région basque de l'Espagne qui "a été restructuré et fondamentalement transformé" sous sa direction avant sa vente au groupe MasMovil pour 3,5 milliards d'euros, a déclaré Zegona.

De 2006 à 2015, il a été PDG de Jazztel et "l'a transformée en une marque de télécommunications de premier plan... Il a joué un rôle déterminant dans la réalisation d'une croissance du chiffre d'affaires de 4 fois pendant cette période". En 2015, Jazztel a été racheté par l'opérateur de téléphonie mobile français Orange SA pour 3,4 milliards d'euros.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

