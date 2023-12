Vodafone : iliad propose un rapprochement en Italie

iliad a annoncé lundi avoir soumis à Vodafone une proposition visant à unir leurs forces en Italie, projet qui prendrait la forme d'une fusion entre iliad Italia et Vodafone Italia.



Cette offre - qui bénéficie du soutien unanime du conseil d'administration d'iliad et de son actionnaire principal Xavier Niel - valoriserait Vodafone Italia sur la base de 10,45 milliards d'euros, soit une prime 'significative' en termes de multiple de résultats, indique le groupe.



D'après l'opérateur français de téléphonie, la fusion proposée permettrait de donner naissance au 'challenger' le plus innovant sur un marché italien qui compte cinq opérateurs de réseaux mobiles et plus de dix fournisseurs de services fixes à haut débit.



Dans le cadre de la transaction, iliad disposerait par ailleurs d'une option d'achat sur la participation de Vodafone au sein de la nouvelle entité créée, qui pourrait lui permettre d'acquérir chaque année un bloc de 10% du capital.



Dans le cas où iliad choisirait d'exercer la totalité des options d'achat, l'opération générerait un montant supplémentaire de 1,95 milliards d'euros en numéraire pour Vodafone.



L'entité combinée devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 5,8 milliards d'euros pour un 'EbitdaaL' - une mesure clé de la rentabilité du secteur des télécoms - d'environ 1,6 milliard d'euros sur l'exercice devant se terminer en mars 2024.



La transaction devrait par ailleurs générer des synergies annuelles de plus de 600 millions d'euros en matière de coûts opérationnels et de dépenses d'investissement, assure iliad.



A ce stade, Vodafone n'a pas officiellement réagi à la proposition d'iliad, mais son cours de Bourse progressait de plus de 2% à Londres lundi dans les premiers échanges, illustrant la réaction favorable des investisseurs à ce projet de rapprochement.



