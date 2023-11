Vodafone : investit 150 ME dans un partenariat avec Accenture

Le 13 novembre 2023 à 11:49 Partager

La groupe Vodafone a annoncé aujourd'hui son intention de créer un partenariat stratégique avec Accenture afin d'accélérer sa croissance, améliorer son service client et de générer des gains d'efficacité significatifs.



Le partenariat stratégique s'appuiera sur l'unité de services partagés 'Vodafone Intelligent Solutions', avec l'objectif de créer 'une organisation à grande échelle avec des services de haute qualité et une mise sur le marché accélérée pour son portefeuille d'offres'.



La nouvelle unité utilisera la technologie et les services de transformation de classe mondiale d'Accenture, tels que ses solutions et plateformes numériques, ainsi que son expertise approfondie en IA.



Accenture investira de l'ordre de 150 millions d'euros pour une participation minoritaire dans le partenariat.



'Nous sommes enthousiasmés par le potentiel de notre nouvelle organisation de services commerciaux partagés et par la possibilité de servir non seulement les propres marchés de Vodafone, mais aussi nos partenaires télécoms du secteur', a déclaré Margherita Della Valle, directeur général du groupe Vodafone.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.